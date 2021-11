Sistema de emissão de NFS-e teve falha em banco de dados, diz prefeitura de SP

Divulgação Sistema está inoperante desde segunda-feira (15) e deve ser normalizado nos próximos dias

A Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo informou que tenta reverter a instabilidade no sistema de emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e). Usuários do servidor reclamam de problema ao emitir o documento desde segunda-feira (15).

De acordo com a pasta, o sistema passou por atualização no fim de semana, mas uma falha no gerenciador do banco de dados provocou a instabilidade na operação da plataforma.

Em nota, a Prefeitura informou que enquanto o sistema não for normalizado, empresários poderão emitir um Recibo Provisório de Serviços (RPS), que poderá ser confeccionado ou impresso pelo próprio contribuinte, devendo conter todos os dados que permitam a substituição pela NFS-e quando o sistema voltar a normalidade.

A pasta ressaltou que publicará uma portaria no Diário Oficial do município nesta sexta-feira (19) informando a isenção de penalização por atraso na emissão de notas.

A Secretaria da Fazenda disponibilizou no site do governo municipal um tutorial sobre como os contribuitem podem emitir o Recibo Provisório de Serviços, no lugar da Nota Fiscal. Os recibos devem ser convertidos em notas fiscais até o próximo dia 6 de dezembro. Após esse prazo, o contribuinte poderá ser multado.