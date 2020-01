Sistema capixaba de vigilância em saúde é a primeira iniciativa no âmbito estadual no Brasil

O Sistema de Informação em Saúde e-SUS Vigilância em Saúde (VS) é a primeira iniciativa no âmbito estadual no Brasil voltado para a vigilância. O e-SUS VS foi instruído em todo território capixaba no início de 2020 como o novo sistema de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde voltados aos serviços de saúde pública e privada.

O pioneirismo do sistema é apontado pelo gerente de Tecnologia da Informação da Secretaria da Saúde (Sesa), Marcio Merçon. “Em nível estadual, o e-SUS VS é uma iniciativa de desenvolvimento de sistema voltado à vigilância em saúde que nenhum outro Estado no Brasil fez. O Espírito Santo é pioneiro”, informa.

A iniciativa, segundo o gerente, começou a ser desenvolvida ao longo de 2019, após apresentação de uma ação municipal trazida pelo secretário da Saúde, Nésio Fernandes.

“O secretário nos apresentou esta ideia e começamos o trabalho inicial de análise para conhecer a demanda. O desenvolvimento foi realizado por meio da parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), que nos auxiliou na parte conceitual do projeto, de estudar a necessidade e o formato. Expandimos uma ideia municipal para estadual e, por meio disto, o Ministério da Saúde colocou-se interessado, propondo-nos a criação de um novo mecanismo de envio dos dados através de webservices, que está em progresso”, explicou Marcio Merçon.

Presente nos 78 municípios do Estado, o e-SUS VS caracteriza-se pela inovação no que tange a velocidade em que a informação é encaminhada aos gestores e aos profissionais de saúde da área da Vigilância e da Atenção Primária.

“Um dos compromissos é mantê-lo em funcionamento disponível na internet para todas as unidades notificadoras. Há toda uma infraestrutura por trás do trabalho, com servidores e conexão, além do georreferenciamento de cada unidade. É um serviço que está disponível 24 horas e, em qualquer lugar e horário que se notifica, conseguimos ter acesso imediatamente, saber onde aconteceu. Um ganho gigantesco em relação ao modelo anterior”, disse gerente.

e-SUS Vigilância em Saúde (VS)

O e-SUS Vigilância em Saúde (VS) foi apresentado em agosto de 2019, durante o lançamento do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde da Secretaria da Saúde (Sesa), como uma das novidades do Governo para a área da saúde. O e-SUS VS é um sistema capixaba, desenvolvido em parceria com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e permitirá o acesso em tempo real às informações em saúde.

