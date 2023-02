Sistema Cantareira tem o terceiro maior volume desde 2010

Divulgação: Sabesp Sistema Cantareira

O Sistema Cantareira apresentou um volume de 250,1 mm ate o dia 22 do mês de fevereiro. Este é o terceiro maior valor desde 2010, segundo dados da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo). O manancial opera nesta quarta-feira (22) com 66,8% da capacidade.

O maior volume até hoje ocorreu em fevereiro de 2020, quando chegou a 329,6 mm. Em seguida, o segundo mês do ano de 2015 alcançou 322,4 mm. No ano de 2010, o volume estava em 163,6 mm.

2020

O manancial operava com 59,5% da capacidade, estava com 329,6 mm e marcando média histórica de 200,0 mm.

2015

O Cantareira operava com -17,5% da capacidade, estava com 322,4 mm e marcou média histórica de 200,4 mm. Naquele ano, o manancial utilizou do volume morto (reserva técnica formada pela água abaixo das comportas) para abastecer a população.

2010

O reservatório operava com 94% da capacidade, estava com 163,6 mm e marcou média histórica de 210,0 mm.

Veja o volume dos últimos 13 anos:









O Cantareira





O Sistema Cantareira é o reservatório que abastece 46% da população da RMSP (Região Metropolitana de São Paulo). Ele é composto por seis represas, que juntas possuem uma capacidade de armazenamento de quase 1 trilhão de litros de água.

Entre 2014 e 2017, durante a seca na região Sudeste do Brasil, o Cantareira foi um dos mananciais mais afetados. O fator responsável pela falta de chuvas na época foi um bloqueio atmosférico causado pela alta subtropical do Atlântico Sul (ASAS), o que impedia a formação de umidade sobre o Sudeste.

Previsão do tempo para a região do manancial

Segundo o Climatempo, a previsão até o fim de fevereiro é de calor e pancadas de chuva nas regiões onde estão as represas que abastecem o Cantareira.

As seis represas são:

Paiva Castro, no rio Juqueri

Águas Claras, no topo da Serra da Cantareira

Cachoeira, no rio Cachoeira

Atibainha, no rio Atibainha

Jaguari, no rio Jaguari

Jacareí, no rio Jacareí

Em todas as represas a previsão é da mínima chegar a 18ºC e a máxima 33ºC até o dia 28. Todos os dias com fortes chuvas no período da tarde.

Fonte: IG Nacional