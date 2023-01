Sines do ES têm 2.254 vagas de emprego e estágio

Há postos para todos os níveis de escolaridade em cargos como oficial pedreiro, auxiliar de expedição, conferente, pedreiro, pintor, motorista e babá As agências do Sine e do Trabalhador estão com 2.254 oportunidades de emprego e estágio nesta segunda-feira (23). Há postos para todos os níveis de escolaridade em cargos como oficial pedreiro, auxiliar de obras, auxiliar de expedição, conferente, pedreiro, pintor, motorista e babá. As informações são de A Gazeta.

Os interessados devem procurar uma das unidades, conforme o modelo de atendimento de cada uma delas. As vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema, sem aviso prévio.

As chances estão disponíveis nos Sines de Vila Velha (200), Serra (335), Vitória (200) e Cariacica (98), além de Agência do Trabalhador de Cariacica (612) e Agência de Emprego de Viana (46).

Os trabalhadores do interior devem procurar as agências de Aracruz (256), Anchieta (89), Colatina (39), Cachoeiro de Itapemirim (97), Linhares (90) e São Mateus (143). Oportunidades ainda no Balcão de Oportunidades de Baixo Guandu (49).

Confira as vagas

Sine de Vila Velha

Como se candidatar: os interessados devem fazer o agendamento no site da prefeitura. O atendimento ocorre na sede do Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping.

Vagas: 211

Açougueiro (6)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (4)

Ajudante de estruturas metálicas (3)

Analista fiscal (economista) (1)

Atendente de clínica médica (1)

Atendente de lojas (1)

Atendente de padaria (7)

Atendente do setor de frios e laticínios (1)

Atendente hospitalar (1)

Auxiliar de cozinha (8)

Auxiliar de limpeza (5)

Auxiliar de linha de produção (22)

Auxiliar de logística (50)

Auxiliar financeiro (1)

Balconista (12)

Caldeireiro instalador (2)

Consultor de vendas (3)

Cuidador de pessoas idosas e dependentes (2)

Eletricista de manutenção em geral (1)

Eletrotécnico (1)

Empregado doméstico nos serviços gerais (1)

Encarregado de supermercado (1)

Estoquista (1)

Frentista (1)

Marceneiro (2)

Mecânico de automóvel (2)

Mecânico de manutenção de automóveis (1)

Mecânico de motor a diesel (2)

Mecânico de veículos (1)

Motorista carreteiro (2)

Motorista de automóveis (1)

Motorista de caminhão leve (1)

Office-boy (1)

Operador de caixa (5)

Operador de caldeira (1)

Operador de empilhadeira (6)

Padeiro (1)

Pintor industrial (1)

Promotor de vendas (11)

Psicólogo hospitalar (1)

Repositor – em supermercados (3)

Secretária(o) executiva(o) (1)

Serralheiro (1)

Subgerente de loja (operações comerciais) (1)

Supervisor de operações logísticas (11)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Vendedor de serviços (10)

Vendedor interno (2)

Vistoriador de risco de auto (1)

Agência do Trabalhador de Cariacica

Como se candidatar: a agência retoma os atendimentos presenciais, sem a necessidade de agendamento. A unidade funciona na Avenida Kleber Andrade, nº 5, no bairro Rio Branco, das 8 às 15 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.

Vagas: 612

Açougueiro (3)

Administrativo de obra (1)

Ajudante (6)

Ajudante de caminhão e armazém (7)

Ajudante de carga e descarga (10)

Ajudante de mecânico (4)

Ajudante de obras (4)

Ajudante de padeiro (1)

Ajudante de serviços gerais (5)

Ajudante de vidraceiro (1)

Almoxarife (2)

Almoxarife/ferramentaria (1)

Amarrador cnh B (1)

Analista de compras (1)

Analista de contas a pagar e receber (1)

Analista de departamento pessoal (1)

Analista fiscal (1)

Apontador de obras (1)

Armador de ferragens (2)

Assistente de e-commerce (10)

Assistente de estoque jr. (50)

Assistente de vendas (1)

Assistente operacional (2)

Atendente de delivery (2)

Atendente de telemarketing (1)

Atendente/balconista (3)

Atendimento ao cliente externo (2)

Auxiliar administrativo (2)

Auxiliar de carga e descarga (10)

Auxiliar de cobrança (1)

Auxiliar de compras (1)

Auxiliar de confeitaria (1)

Auxiliar de logística (25)

Auxiliar de lubrificação (1)

Auxiliar de manutenção automotivo (2)

Auxiliar de obras (2)

Auxiliar de pátio (atendimento ao cliente) (1)

Auxiliar de produção (18)

Auxiliar de programação (1)

Auxiliar de serviços gerais – ferista (1)

Auxiliar de serviços gerais (15)

Auxiliar setor fiscal (1)

Babá (1)

Balconista (4)

Balconista forneira (1)

Caldeireiro (10)

Camareira (10)

Carga e descarga (20)

Carpinteiro (10)

Carregador (8)

Conferente (2)

Coordenador de contrato (1)

Cozinheira (2)

Doméstica (4)

Eletricista automotivo (1)

Eletricista de manutenção (1)

Embalador (1)

Encarregado de montagem (6)

Estoquista (20)

Fiscal de loja (7)

Frentista (2)

Gerente comercial (1)

Gerente de rh (1)

Gerente geral (1)

Lustrador (1)

Mecânico de manutenção (11)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico diesel (1)

Mecânico líder (1)

Mecânico montador (12)

Merendeira (25)

Motorista (4)

Motorista carreteiro (1)

Motorista carreteiro cnh E (10)

motorista cegonheiro cnh E (1)

Motorista cnh D (11)

Motorista instrutor (1)

Motorista parqueador cnh b (1)

Motorista truck (2)

Operador de caixa (3)

Operador de máquinas pesadas (2)

Operador de pdi (1)

Operador de perecíveis (3)

Operador de ponte rolante (4)

Operador industrial (5)

Padeiro (2)

Pedreiro (1)

Pedreiro pleno (1)

Pintor (4)

Planejador e controlador de manutenção (1)

Projetista (2)

Recepcionista (6)

Recepcionista de estacionamento (1)

Recuperador de crédito (2)

Saladeira (1)

Serralheiro (1)

Soldador (14)

Soldador de chaparia (1)

Supervisor de montagem (2)

Técnico de meio ambiente (2)

Técnico de planejamento (3)

Técnico de segurança (3)

Técnico eletromecânico (1)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Telemarketing (5)

Vendedor externo (15)

Vendedor interno (5)

Vendedora (1)

Vidraceiro (1)

Vagas para pessoas com deficiência:

Ajudante de carga e descarga (10)

Amarrador cnh B (3)

Assistente de departamento pessoal (1)

Atendente de loja (1)

Auxiliar administrativo (8)

Auxiliar administrativo e financeiro (1)

Auxiliar de farmácia (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de logística (4)

Auxiliar de manutenção automotivo (3)

Auxiliar de produção (4)

Auxiliar de saúde bucal (1)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Auxiliar de transportes (10)

Auxiliar logístico (2)

Carpinteiro (5)

Conferente (1)

Enfermeiro (6)

Merendeira (25)

Motorista carreteiro cnh E (10)

Motorista cnh D (1)

Porteiro (1)

Recepcionista (3)

Técnico de enfermagem (6)

Sine da Serra

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.

Vagas: 335

Açougueiro (8)

Ajudante de carga e descarga de mercadorias (5)

Ajudante de cozinha (5)

Ajudante de estruturas metálicas (5)

Ajudante de obras (15)

Ajudante geral de pátio pcd (2)

Analista administrativo (4)

Atendente de lanchonete (1)

Atendente de loja pcd (1)

Atendente de lojas (1)

Auxiliar administrativo pcd (11)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de estoque pcd (10)

Auxiliar de lavanderia (4)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de linha de produção (5)

Auxiliar de logística pcd (6)

Auxiliar de manutenção (1)

Auxiliar operacional de logística (25)

Babá (1)

Borracheiro (2)

Cabista (1)

Caixa (1)

Carpinteiro (4)

Confeiteiro (1)

Consultor de vendas (16)

Controlador de fluxo pcd (1)

Cozinheira (1)

Dedetizador (1)

Embalador a mão pcd (10)

Empregado doméstico nos serviços gerais (2)

Encarregado operacional de lavanderia (1)

Enfermeiro pcd (1)

Forneiro de padaria (1)

Lixador de peças de metal (25)

Marceneiro (1)

Modelista (1)

Montador de estruturas metálicas (20)

Montador (instalador de toldos) (1)

Montador de estruturas metálicas (8)

Montador de móveis de madeira (2)

Motofretista (1)

Motorista B (1)

Motorista carreteiro (10)

Motorista entregador (20)

Motorista operador de munck (1)

Operador de caldeira (1)

Operador de empilhadeira (1)

Operador de retroescavadeira (5)

Operador eletromecânico (1)

Pedreiro (4)

Pedreiro oficial (4)

Recepcionista pcd (1)

Repositor de mercadorias (6)

Saladeira (1)

Serralheiro (2)

Serralheiro de alumínio (1)

Soldador (31)

Técnico de enfermagem pcd (1)

Técnico de segurança do trabalho (1)

Técnico mecânico (máquinas) (10)

Vendedor interno (1)

Vendedor de consórcio (10)

Vendedor de serviços (1)

Vendedor interno (6)

Sine de Vitória

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.

Vagas: 200

Açougueiro (5)

Ajudante de açougueiro (comércio) (5)

Ajudante de carga e descarga de mercadoria (1)

Ajudante de cozinha (1)

Ajudante de obras (23)

Ajudante de obras pcd (1)

Analista de folha de pagamento (1)

Analista de marketing (2)

Assistente de vendas (1)

Atendente balconista (2)

Atendente de lanchonete (1)

Atendente de padaria (1)

Atendente do setor de frios e laticínios (7)

Auxiliar de almoxarifado (3)

Auxiliar de confeitaria (2)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de linha de produção pcd (1)

Auxiliar de linha de produção (1)

Auxiliar de manutenção predial (1)

Auxiliar de mecânico de autos (2)

Auxiliar de orientação educacional (15)

Auxiliar financeiro (1)

Carpinteiro (2)

Confeiteiro (1)

Controlador de serviços de produção (1)

Copeiro (5)

Cozinheiro geral (5)

Eletricista (1)

Eletricista de instalações de veículos automotores (2)

Embalador, a mão (2)

Empregado doméstico nos serviços gerais (3)

Engenheiro civil (1)

Inspetor de avarias (1)

Jardineiro (2)

Lavador de automóveis (1)

Lavador de veículos (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) (2)

Meio oficial de mecânico de refrigeração (1)

Montador de andaimes (cenários) (2)

Montador de móveis de madeira (1)

Motorista entregador (2)

Operador de caixa (33)

Operador de câmaras frias (6)

Operador de telemarketing ativo (1)

Padeiro (1)

Pedreiro (25)

Saladeiro (1)

Tradutor-intérprete de libras (15)

Vendedor interno (3)

Agência do Emprego de Viana

Como se candidatar: os interessados em alguma das vagas podem enviar o currículo para o e-mail [email protected] É importante ser informado no e-mail à qual vaga o candidato tem interesse.

Vagas: 46

Auxiliar de obra (5)

Carpinteiro (6)

Conferente pcd (1)

Eletricista (1)

Motorista (10)

Oficial pleno (5)

Operador de carga e descarga (10)

Pintor (5)

Técnico de segurança no trabalho (1)

Vendedor externo (2)

Sine de Cariacica

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica.

Vagas: 98

Ajudante de estruturas metálicas (5)

Assistente de vendas (2)

Atendente de farmácia (1)

Carpinteiro (9)

Carregador (15)

Cozinheiro (1)

Engenheiro mecânico (1)

Marceneiro (2)

Mecânico diesel (1)

Montador de estruturas metálicas (5)

Motorista carreteiro (3)

Nutricionista (8)

Operador de máquinas (2)

Recuperador de crédito (41)

Representante comercial (1)

Técnico de rede (1)

Sine de Anchieta

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.

Vagas: 89

Acoplador (1)

Auxiliar de almoxarife (1)

Atendente de farmácia (1)

Auxiliar de almoxarife (2)

Auxiliar de controle de qualidade (2)

Auxiliar de cozinha (1)

Auxiliar de manutenção industrial (12)

Auxiliar de movimentação de cargas (6)

Auxiliar de suporte técnico (1)

Auxiliar mecânico (13)

Caixa de loja (2)

Caldeireiro (3)

Copeiro (1)

Controller – contador (1)

Encanador industrial (1)

Operador de equipamentos (10)

Operador de máquinas (3)

Operador de munck (1)

Operador rotativo (10)

Técnico em segurança do trabalho (1)

Técnico rigger (6)

Vendedor consórcio (4)

Vendedor interno (4)

Sine de Aracruz

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua Alegria 795, Bairro Polivalente, das 8 às 17 horas.

Vagas: 256

Agente de microcrédito (1)

Analista contábil (1)

Assistente de produção (5)

Auxiliar de expedição (5)

Auxiliar de pizzaiolo (1)

Auxiliar de serviços gerais (2)

Churrasqueiro (1)

Doméstica/cuidadora (1)

Encarregado de obras (1)

Engenheiro de processos naval (1)

Gerente de facilidades (1)

Gerente de loja (1)

Goivador (2)

Lider de montagem (2)

Lider de solda (5)

Lixador (51)

Maçariqueiro (13)

Mecânico máquinas pesadas (2)

Montador de andaimes (40)

Montador de estrutura (15)

Montador de móveis (3)

Motorista categoria D (1)

Motorista de caminhão “E” (1)

Operador de equipamento retroescavadeira (2)

Operador de equipamento escavadeira (2)

Operador de equipamento caçamba (10)

Operador de equipamento guindaste de esteira e treliçado (1)

Pedreiro (12)

Pintor letrista (5)

Professor de inglês (1)

Secretaria do lar (1)

Soldador mig (65)

Técnico de qualidade (1)

Balcão de Oportunidade de Emprego de Baixo Guandu

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 7 às 16 horas, que fica na Rua Milagres Júnior, 119, Centro, próximo à praça do Jardim.

Vagas: 49

Açougueiro (2)

Administração (1)

Ajudante de cozinha (1)

Ajudante prático (1)

Auxiliar de churrasqueiro (1)

Auxiliar de cozinheira (2)

Auxiliar de crediário (1)

Auxiliar de escritório (1)

Auxiliar de produção (1)

Auxiliar de serviços gerais (3)

Barbeiro (1)

Chapeiro (1)

Consultor técnico de campo (1)

Copeira (1)

Cozinheiro (3)

eletricista aumentativo ] (1)

Eletromecânico (1)

Garçom (1)

Marceneiro (1)

Mecânico de refrigeração (1)

Merendeira (1)

Montador de andaime (5)

Nutricionista (1)

Oleiro (1)

Operador de caixa (1)

Pedreiro oficial (2)

Produção (5)

Recepcionista (1)

Soldador mecânico (1)

Soldador mig (1)

Trabalhador volante da agricultura (1)

Vendedor (2)

Sine de Cachoeiro de Itapemirim

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Av. Beira Rio, 141. Edifício Portela, Bairro Guandu.

Vagas: 97

Ajudante de multifio (1)

Ajudante de carga e descarga (11)

Ajudante de cozinha (2)

Ajudante de montagem de estruturas (4)

Almoxarife (1)

Atendente (1)

Arrumador de cargas (2)

Auxiliar administrativo (1)

Auxiliar de cozinha (2)

Auxiliar de faturamento (1)

Auxiliar de limpeza (1)

Auxiliar de linha de produção (10)

Auxiliar de manutenção (2)

Auxiliar de mecânica industrial (1)

Auxiliar de topógrafo (1)

Auxiliar em saúde bucal (1)

Auxiliar de soldagem (2)

Alinhador (carreta e caminhão) (1)

Caldeireiro industrial (2)

Carpinteiro (4)

Chefe de cozinha (1)

Classificador de minérios (1)

Cortador de mármore (4)

Costureira de reparação de roupas (3)

Cozinheiro de restaurante (1)

Cozinheiro geral (1)

Cuidadora de idosos (2)

Dentista (1)

Auxiliar de elétrica (1)

Eletricista de instalações industriais (2)

Operador de ensaque (2)

Gerente comercial (1)

Gerente administrativo (1)

Jardineiro (1)

Operador de manipulador telescópico (1)

Oficial de manutenção pcd (1)

Operador de empilhadeira (3)

Operador de máquina a fio diamantado (1)

Operador de telemarketing (2)

Pedreiro (2)

Relojoeiro (reparação) (1)

Representante de vendas externa (2)

Soldador (2)

Supervisor comercial (1)

Técnico de projetos e controle de obras pcd (1)

Técnico em segurança no trabalho (1)

Torneiro mecânico (1)

Vendedor interno (4)

Vendedor porta a porta (1)

Sine de Colatina

Como se candidatar: o atendimento é on-line e os candidatos devem enviar o currículo e número do PIS e do CPF para o e-mail [email protected]

Vagas: 39

Acabador de granito (1)

Agente de microcrédito (2)

Ajudante de mecânico (2)

Armador de ferragem (2)

Auxiliar de escritório (1)

Consultora para atendimento (2)

Costureira jeans (2)

Encarregado de drenagem e terraplanagem (5)

Motorista de caminhão cnh c ou d (5)

Movimentador de mercadoria (10)

Operador de empilhadeira (3)

Operador de resposta a emergência com cnh b (2)

Pedreiro oficial (1)

Técnico eletromecânico (2)

Sine de Linhares

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, localizada na Av. Governador Carlos Lindenberg, 660, Centro.

Vagas: 90

Agente de microcrédito (1)

Agente funerário (1)

Almoxarife (1)

Armador oficial (2)

Auxiliar de departamento pessoal /administrativo (1)

Auxiliar de expedição (13)

Auxiliar de obras (16)

Auxiliar técnico de radares (1)

Balconista (1)

Conferente (3)

Consultor de vendas externas (1)

Encarregado de armazém (1)

Entregador (5)

Estagiário de qualidade (1)

Garçonete (3)

Instalador de painel (2)

Mecânico manutenção de empilhadeiras (1)

Mecânico de pesados (2)

Oficial (pedreiro) (10)

Operador de escavadeira (1)

Operador de ete/eta (1)

Operador de máquinas (2)

Operador de motoniveladora (1)

Publicitário júnior (1)

Sushiman (3)

Técnico manutenção predial (1)

Técnico de campo (1)

Trabalhador rural (1)

Vendedor externo (1)

Vendedor interno (2)

Vidraceiro (1)

Sine de São Mateus

Como se candidatar: a unidade já realiza atendimento presencial, mas em virtude da pandemia, o currículo também será recolhido via e-mail ([email protected] ou [email protected]), que deverá conter o nome, o cargo e o número do PIS do trabalhador. Caso seja necessário a presença do trabalhador, a agência entra em contato por telefone, para atendimento agendado.