Foto: Reprodução Síndrome do Intestino Irritável: entenda condição revelada por Yasmin Brunet no BBB24

Yasmin Brunet causou mais um reboliço na internet! Após revelar que sofre com a Síndrome do Intestino Irritável durante a sua participação no BBB24 , a modelo e influenciadora aguçou a curiosidade do Brasil inteiro. Ficou curioso para saber o que é essa síndrome ? Fica com a gente, vamos te explicar.

Leia também: Conheça a fibra indicada para quem quer emagrecer

Incômoda, essa condição pode acarretar em situações de desconforto e afetar a rotina de quem sofre com ela! É imprescindível conscientizar sobre essa síndrome e contar com a ajuda de profissionais da saúde e especialistas para ter um diagnóstico e contar com tratamento adequado.

Síndrome do intestino irritável, entenda a condição de Yasmin Brunet

A Síndrome do Intestino Irritável é um problema crônico no intestino grosso, causando alguns sintomas que causam incômodos e essa condição pode impactar significativamente a qualidade de vida dos indivíduos que a enfrentam. De acordo com o portal Drauzio Varella, os sintomas da síndrome podem incluir:

Desconforto abdominal.

Dor.

Cólicas.

Alternância entre períodos de diarreia e prisão de ventre.

Flatulência exagerada.

Sensação de esvaziamento incompleto do intestino.

O que causa os episódios da Síndrome do Intestino Irritável

Os episódios da síndrome podem ser desencadeados por diversos fatores, incluindo a ingestão de certos alimentos, estresse emocional, alterações hormonais e outros elementos do ambiente. Isso torna a condição desafiadora, uma vez que os gatilhos variam bastante de pessoa para pessoa.

Como é feito o diagnóstico da síndrome

Para detectar se um paciente está sofrendo com esse problema, o diagnóstico é baseado nos sintomas mencionados acima e na ausência desses sinais, é recomendada a execução de um exame físico, ou seja, uma colonoscopia.

Veja o vídeo do canal “Doutor Ajuda” e saiba mais sobre a síndrome do intestino irritável:

Gostou desse conteúdo? Confira também: 6 sintomas silenciosos do câncer de cólon que você pode não perceber

Aproveite e acompanhe a Seleções nas redes sociais! Curta nossa página no Facebook e nos siga no Instagram e no Twitter .

Fonte: Mulher