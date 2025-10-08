Estadual
Simulado Geral de Gestão de Desastres consolida estratégias para ações de resposta a eventos climáticos extremos
O Governo do Estado, por meio da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec), concluiu, nesta quarta-feira (08), o 1º Simulado Geral de Gestão de Desastres do Espírito Santo. Ao longo de três dias, órgãos públicos das esferas federal, estadual e municipal, instituições privadas e sociedade civil organizada estiveram reunidos no Centro de Inteligência da Defesa Civil (Cidec) para colocar em prática os treinamentos e protocolos para gestão de desastres.
As instituições envolvidas aplicaram os conhecimentos adquiridos durante o mês de setembro, quando a CEPDEC realizou um ciclo de treinamento que apresentou a ferramenta de gestão utilizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) e pela Defesa Civil Estadual em momentos de crise: o Sistema de Comando em Operações (SCO), uma ferramenta gerencial para comandar, controlar e coordenar as operações de resposta em situações críticas.
A atividade faz parte da Política Espírito Santo Sem Desastres, que visa a fortalecer a capacidade de resposta e de gestão no enfrentamento a desastres do Estado. Uma das estratégias é reunir órgãos públicos, empresas, entidades privadas e sociedade civil, integrando-os em ações de prevenção, mitigação, resposta e recuperação de desastres.
“O Espírito Santo tem uma política de enfrentamento às mudanças climáticas, iniciada em meu primeiro governo e que vem se fortalecendo nos últimos anos. Essas ações fazem parte de um grande programa de adaptação. Esse Simulado Geral demonstra a maturidade disso e reforça nossa preparação para salvar vidas e proteger o patrimônio dos capixabas. Nossa resposta ao desastre que aconteceu no Sul do Estado foi boa, mas com esse simulado podemos entender quais ações poderíamos ter feito de outra forma, quais precisam melhorar e assim nos preparamos ainda mais para caso venha acontecer algum outro desastre em nosso Estado”, afirmou o governador Renato Casagrande, em entrevista coletiva no último dia da simulação.
Cinco municípios foram envolvidos no cenário de desastre fictício: Apiacá, Bom Jesus do Norte, Mimoso do Sul, Vargem Alta e Alegre. No primeiro dia, o serviço de meteorologia da Cepdec emitiu um boletim informando a previsão de chuvas intensas para a região. No segundo dia, a previsão foi confirmada e as cidades foram comunicadas, iniciando o protocolo de mobilização. No terceiro dia, as instituições envolvidas nas ações de resposta ao desastre foram convocadas para a instalação do Centro de Operações em Emergência da Defesa Civil (COEDC), ferramenta que centraliza a tomada de decisões e manejo de recursos.
“O COEDC gerencia as demandas dos municípios e os recursos críticos necessários para atendê-las. Nos municípios envolvidos no simulado temos postos de comando que determinam as equipes que vão fazer buscas, salvamento e ações de resposta, bem como desobstrução de vias, instalação de abrigos e distribuição de ajuda humanitária. Para realizar este trabalho, as cidades precisam de recursos que muitas vezes extrapolam suas capacidades e é aí que entra o Estado. Aqui, a gente coordena todos os esforços dos órgãos, todos os meios de resposta, para que possamos entregar isso pros municípios e os Postos de Comando consigam atender a população na ponta da linha”, explicou o coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Benício Ferrari Júnior.
Durante o simulado, também houve aplicação dos protocolos de comunicação com as comunidades afetadas pelas chuvas. As prefeituras publicaram comunicados por meio das redes sociais, a Defesa Civil Estadual emitiu Boletins Meteorológicos e Extraordinários e disparou mensagens de SMS. Na manhã de quarta-feira (08) houve o envio de um aviso via CellBroadcast para uma comunidade em Mimoso do Sul, onde foi simulado um rompimento de barragem.
“Mais trabalho e tecnologia à disposição da população. Nossa estrutura de acompanhamento e respostas está cada vez mais preparada para antecipar e orientar pessoas e instituições no momento de crise. As alterações climáticas estão aí, com mudanças bruscas repentinas. O que faz a diferença é comunicar com eficiência as pessoas, prevenindo e dando os caminhos e a estrutura necessária para minimizar consideravelmente os impactos desses eventos”, completou o vice-governador e coordenador do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, Ricardo Ferraço.
Informações à Imprensa:
Assessoria de Comunicação do Governo
Giovani Pagotto
[email protected]
Assessoria de Imprensa do Corpo de Bombeiros Militar
Camila Ferreira
[email protected]
Fonte: GOVERNO ES
Empresa de miss é condenada a pagar R$ 1,6 milhão por trabalho escravo
O valor será pago aos funcionários resgatados em condições análogas à escravidão A empresa da ex-miss Mato Grosso Taiany França Zimpel e...
Jovem que achava ter gripe descobre quadro grave e perde as 2 pernas
Levi Dewy acreditava ter uma gripe comum, mas a infecção escondia o avanço de uma pneumonia que o levou à...
Zé Preto propõe novo documento para trânsito de cavalos
Um novo documento para viabilizar o trânsito de cavalos e outros animais foi proposto pelo deputado Zé Preto (PP). O...
A música pode ser o afrodisíaco que falta para animar sua vida sexual
Uma musicoterapeuta explica como a música pode ser um afrodisíaco e compor o momento do sexo, deixando tudo mais gostoso...
FICCO/AP prende suspeito de fornecer armas a facções no Amapá
Macapá/AP. Na tarde desta terça-feira, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/AP), com o apoio da Delegacia da...
PF incinera 10,5 toneladas de drogas em Marília
Marília/SP. A Polícia Federal realizou, na tarde desta quarta-feira (7/10), a incineração de 10,5 toneladas de drogas de diferentes espécies, apreendidas...
Mulher finge ter câncer terminal para namorado pagar implante de silicone
Britânica enganou companheiro por cinco anos e utilizou dinheiro para realizar tratamentos estéticos e viagens Laura McPherson, de 35 anos,...
FA 1424 / 04 DE OUTUBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
FA 1423 / 27 DE SETEMBRO DE 2025
As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
São Mateus
Rede Wellness Club chega a São Mateus com sua maior unidade
Inauguração será marcada por diversas atividades gratuitas e apresentação da estrutura no dia 18 de outubro, com entrada livre para...
São Mateus conquista classificação ‘ótima’ em transparência pública e sobe no ranking capixaba
A Prefeitura de São Mateus alcançou classificação “ótima” no Ranking ITGP 2025, avaliação promovida pela Transparência Capixaba em parceria com a Transparência Internacional – Brasil e apoio...
Cateterismo chega aos pacientes do Hospital Roberto Silvares
Com o objetivo de ofertar o atendimento mais próximo dos cidadãos, a Secretaria da Saúde (Sesa) celebra a contratualização do...
Regional
Festival do Camarão com mais de 30 pratos e shows agita Conceição da Barra
Com apoio da Suzano, evento gastronômico começa nesta quinta-feira e contará também com atrações musicais nacionais e locais O 10º...
Bebê de 7 kg nasce de parto normal no ES, tem lesão no braço e mãe leva mais de 50 pontos
Alderico nasceu sem respirar e ficou internado dez dias em maternidade de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. Após o...
Ônibus Rosa leva atendimento e conscientização a mulheres de Jaguaré
Iniciativa do Juizado Itinerante da Lei Maria da Penha ofereceu suporte multidisciplinar e orientações à população sobre diferentes tipos de...
Estadual
Simulado Geral de Gestão de Desastres consolida estratégias para ações de resposta a eventos climáticos extremos
O Governo do Estado, por meio da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec), concluiu, nesta quarta-feira (08), o...
Rio Doce: Governo do Estado e ministérios federais alinham estratégias para implementação do Propesca
Um dos grandes desafios das cidades impactadas pelo desastre ambiental de Mariana é a recuperação dos recursos pesqueiros e a...
Sesp recebe comitiva da Câmara-Executiva Federal de Identificação do Cidadão
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) recebeu, nesta terça-feira (07), uma comitiva da Câmara-Executiva Federal de Identificação...
Nacional
VÍDEO | Idoso fica tetraplégico após ser ‘atropelado’ por cachorro que corria solto em rua
O idoso aparece caminhando tranquilamente pela calçada quando é surpreendido por dois cães soltos no último dia 7 de agosto....
País tem 17 casos confirmados de intoxicação por metanol
Ministério da Saúde recebeu 217 notificações, até a noite de segunda-feira (6) O Ministério da Saúde anunciou que recebeu 217 notificações de intoxicação por...
Geração em crise | Taxa de suicídio entre jovens cresce 6% no Brasil
Levantamento da Fundação Oswaldo Cruz, aponta que a taxa de suicídio entre crianças e adolescentes cresceu 6% ao ano no...
Policial
6º BPM apreende armas de fogo e drogas na Serra
Na noite de terça-feira (07), militares da Força Tática do 6º Batalhão realizaram uma operação de saturação no bairro Balneário...
Deam de Cariacica e Guarda Municipal prendem suspeito de manter jovem em cárcere privado
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Cariacica, com...
Polícia Civil prende dois suspeitos de tentativa de homicídio em Vila Velha
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
ENTRETENIMENTO
Marina Moschen anuncia noivado com Emilia Sauaia: ‘Amor como destino’
A atriz Marina Moschen, revelou nesta quarta-feira (8), que está noiva da fotógrafa Emilia Sauaia, com quem mantém um relacionamento...
Mariana Rios exibe barriga de 7 meses e encanta fãs com novos cliques: ‘Maior lição’
A atriz Mariana Rios encantou os seguidores ao publicar novas fotos exibindo sua barriga de 7 meses de gestação. À...
Grazi Massafera brilha com vestido de superfenda em festa de Três Graças
Grazi Massafera, de 43 anos, chamou atenção ao surgir com um elegante look azul-claro durante a festa de lançamento de...
POLÍTICA
Aprovada mudança em ingresso de carreira na Polícia Civil
Os deputados aprovaram, em sessão extraordinária nesta quarta-feira (8), o Projeto de Lei Complementar (PLC) 26/2025, que trata do requisito...
Deputado manifesta apoio a reivindicações de servidores em greve
Na sessão plenária desta quarta-feira (8), o deputado Coronel Weliton (PRD) se manifestou a favor das reivindicações salariais feitas pelos...
Ales repercute decisão a favor de lei questionada no STF
Gerou grande repercussão na sessão ordinária desta quarta-feira (8) a manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR), que emitiu parecer favorável...
Esportes
Rodrygo retorna à Seleção em sua “melhor versão” e exalta reencontro com Ancelotti
Crescimento e evolução. São essas palavras que definem Rodrygo no seu retorno à Seleção Brasileira. Chamado pela última vez para...
Éverton Ribeiro revela diagnóstico de câncer na tireoide
O jogador do Bahia anunciou nas redes sociais que passou por uma cirurgia nesta segunda-feira (4/10) Everton Ribeiro, camisa 10...
Cruzeiro tropeça em casa e empata com o lanterna Sport no Mineirão
Em uma partida que prometia consolidar sua posição no G-4, o Cruzeiro decepcionou sua torcida neste domingo, ao empatar em...
Mais Lidas da Semana
-
São Mateus7 dias ago
MPC-ES alerta sobre obstrução em processo de obra do Complexo de Saúde e sugere nova multa a diretor do DER
-
São Mateus7 dias ago
Audiência na Câmara cobra obras da Eco101 e reforça pacote de melhorias para São Mateus
-
São Mateus7 dias ago
Escola Wallace Castello Dutra promove palestra do CRA-ES sobre o papel do técnico em Administração
-
Nacional6 dias ago
VÍDEO | Alunos são flagrados ‘namorando’ dentro de universidade
-
Nacional6 dias ago
Cantor Milton Nascimento é diagnosticado com demência, diz filho
-
Variedades6 dias ago
Para se proteger | Rituais para afastar pessoas invejosas da sua vida
-
São Mateus5 dias ago
Mulher morre em acidente com retroescavadeira em bairro de São Mateus
-
Esportes7 dias ago
Pênalti nos acréscimos tira vitória do Corinthians e deixa Inter com empate no Beira-Rio