Simpósio técnico sobre avicultura reunirá especialistas e produtores

Entre os dias 5 e 7 de agosto, Florianópolis será o ponto de encontro de profissionais, pesquisadores, empresários e estudantes ligados à cadeia produtiva da avicultura. A capital catarinense sediará o 15º Simpósio Técnico de Incubação, Matrizes de Corte e Nutrição, promovido pela Associação Catarinense de Avicultura, consolidando-se como um dos eventos mais relevantes do setor no Brasil.

O simpósio acontecerá no CentroSul, com uma programação presencial que promete três dias de intensos debates sobre inovação, desafios sanitários, nutrição e gestão na avicultura moderna. O evento tem como objetivo atualizar conhecimentos técnicos e promover a troca de experiências entre os diferentes elos da cadeia produtiva.

A abertura oficial será no dia 5 de agosto, às 19h30, e contará com uma palestra de destaque nacional sobre as transformações no agronegócio e o papel estratégico da avicultura no cenário brasileiro e global. Em seguida, haverá uma solenidade e um coquetel de confraternização oferecido por uma das patrocinadoras do encontro.

Três grandes eixos técnicos:

A programação foi estruturada em três blocos temáticos distintos, refletindo os principais desafios e tendências da avicultura:

Incubação e saúde intestinal (5/08):

O primeiro dia inclui um pré-simpósio promovido por uma empresa do setor de saúde animal e uma série de palestras voltadas à prevenção de riscos invisíveis no trato intestinal das aves, com destaque para abordagens inovadoras no combate às micotoxinas.

Sanidade e biosseguridade (6/08):

O segundo dia será dedicado ao controle sanitário e à proteção dos plantéis. Estão previstas exposições sobre doenças virais emergentes, atualizações da situação da influenza aviária no mundo, estratégias de biosseguridade e fatores que influenciam a mortalidade embrionária.

Manejo e gestão de pessoas (7/08):

Encerrando a programação, o foco será voltado ao ambiente de produção e à capacitação de equipes. Os temas incluem liderança técnica, modernização de equipamentos para matrizes e uma mesa-redonda técnica com especialistas, reunindo os principais aprendizados do evento.

A realização do evento em Florianópolis reforça a posição de Santa Catarina como referência na produção avícola, tanto no mercado interno quanto nas exportações. O estado tem papel central na cadeia produtiva nacional e investe continuamente em tecnologia, biosseguridade e qualificação profissional.

As inscrições estão abertas no site www.simposioacav.com.br

Fonte: Pensar Agro