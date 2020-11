Reprodução: Alto Astral Simpatias para proteger idosos: 6 rituais para fortalecer sua saúde

Algum parente ou pessoa próxima de você já está na terceira idade? Que tal contar com o auxílio divino para protegê-la melhor de situações complicadas e de problemas de saúde ? Por meio das simpatias para proteger os idosos , é possível afastar todos os males e atrair energias positivas para eles.

Afinal, à medida que envelhecemos, a saúde deixa de ser a mesma, tornando-se cada vez mais debilitada se não for bem cuidada. Isso inclui desde o uso excessivo de remédios até uma alimentação desregulada e pouca prática de atividades físicas. Não é à toa que muitos se apegam à religião e crendices, buscando uma vida melhor e mais protegida.

Em tempos de coronavírus, você também pode fazer a sua parte na fé. Confira algumas práticas que podem ajudar no bem-estar dos mais velhos, pedindo por uma intercessão celestial. Lembrando que os rituais e orações são apenas complementos – e não dispensam prevenção e cuidados médicos!

Rituais poderosos e simpatias para proteger idosos

Afaste doenças

Em uma terça-feira, faça uma torta que tenha como um dos ingredientes alho-poró. Sirva para quem precisa de proteção, enquanto mentaliza que todos os seus parentes estarão protegidos. Não revele para ninguém sobre o encanto da torta, para que o seu poder fique guardado. Repita a magia quantas vezes você achar necessário.

Amenize problemas de saúde

Em uma noite de lua nova , retire as pétalas de um girassol e embrulhe em um lenço branco com o nome do parente a quem você deseja dar proteção escrito. Coloque esse pacotinho embaixo da cama dele(a) e deixe lá por uma semana. Passado esse tempo, desfaça o pacote e jogue as pétalas da flor no meio das roupas da pessoa e, o lenço, no lixo.

Atraia proteção

Pendure uma ferradura atrás da porta de entrada ou em algum lugar em que não fique muito visível. Ela ajuda a espantar a inveja e a fortalecer o equilíbrio de toda a família. E, se você quiser, também pode presentear a pessoa com um modelo menor como pingente em pulseiras, brincos ou correntinhas.

Saúde em abundância

Antes de dormir, durante três noites seguidas, acenda uma vela azul sobre um pires em sinal de gratidão aos anjos da guarda . Ao lado da vela, coloque alguns grãos de arroz. Na manhã seguinte, logo ao acordar, jogue o arroz por trás do ombro direito do idoso, caso ele permita. Depois, reze uma Ave Maria e peça proteção aos anjos. As sobras da vela você deve jogar no lixo. Lave e reutilize o pires.

Energia boa para o corpo

Amarre na perna esquerda do idoso meio metro de fita branca molhada em perfume de alfazema. Em seguida, reze um Pai Nosso e uma Ave Maria. Deixe a fita por uma hora e, depois, acenda uma vela branca, sobre um pires, para os anjos da guarda. Por último, enterre a fita em um vaso florido, jogue os restos da vela no lixo e reutilize o pires.

Patuá de proteção

Faça um saquinho vermelho e coloque, dentro dele, três dentes pequenos de alho e duas folhas de louro. Junte um pedaço de papel branco, em que esteja escrito o nome completo da pessoa (com sua autorização), o Pai Nosso e o nome do seu santo de devoção. Por cima de tudo, coloque três pitadas de sal e feche o saquinho, usando uma linha também vermelha. Peça para ele(a) carregar o patuá sempre, pelo tempo que achar necessário!