Redação João Bidu Simpatias para melhorar autoestima e dizer adeus à insegurança

Sabe quando estamos passando pela aquela fase ruim, a insegurança toma conta de gente, fazendo com fiquemos desmotivados e nos achando a pior pessoa do mundo. Mas claro que não podemos deixar isso nos levar para a derrota, né? Confira algumas simpatias para melhorar a autoestima , que separamos especialmente para você dar um ”up” na sua vida, seja no visual, nas atitudes e na vontade de aproveitar melhor a vida. Com esses rituais, a autoestima vai dar aquela alavancada e seu dia a dia vai melhorar radicalmente.





5 Simpatias para melhorar a autoestima

1) Numa sexta-feira ou num sábado, compre 1 rosa vermelha e leve para sua casa. Coloque num vaso e acenda ao lado, sobre 1 pires, 1 vela cor-de-rosa, pedindo a Deus que você seja menos dependente dos outros e consiga se entender e se aceitar melhor. Quando a vela terminar de queimar, embrulhe os restos em 1 papel cor-de-rosa e enterre num jardim ou vaso. Depois que a rosa murchar, guarde suas pétalas no meio de 1 Bíblia e jogue o restante no lixo. Lave o vaso e use normalmente.

Leia Também

2) Evite que o desânimo chegue até você. Compre 1 imagem de Nossa Senhora das Dores (pode ser de papel) e, todas as quartas-feiras, acenda 1 vela branca sobre 1 pires e, depois, peça que ela afaste as energias negativas e você consiga viver em alto-astral. Não se esqueça de agradecer o que conseguir também, certo? Quando a vela terminar de queimar, diga: “Salve minha Santa, interceda junto a Deus para que eu possa alcançar minhas graças. Amém!”. Faça o Sinal-da-Cruz. Deixe as sobras da vela aos pés de uma árvore.

3) Num dia de Lua Cheia, coloque as pétalas de 3 rosas brancas e de 3 rosas cor-de-rosa dentro de uma tigela branca. Cubra tudo com água morna, segure a tigela e diga: “Deus te salve, Lua Cheia. És tão bonita. Jogue um pouco da tua luz, teu brilho e tua beleza nesta água de rosas”. Cubra a tigela e deixe-a no sereno durante 1 noite. Na manhã seguinte, despeje o líquido no seu corpo, do pescoço para baixo. À noite, use uma camisola cor-de-rosa para dormir. Jogue as pétalas no lixo e volte a utilizar a tigela normalmente.

4) Em uma quarta-feira, logo pela manhã, junte 7 folhas de comigo-ninguém-pode e um pouco de guiné em 1 pratinho. Arrume as plantas formando um círculo. No meio, acenda 1 vela branca e reze 3 Pais-Nossos e 3 Ave-Marias. Em seguida, repita as palavras: “Meu anjo da guarda, venho lhe pedir que ilumine meu caminho para o sucesso eu conseguir”. Enterre os restos da vela e as folhas em um vaso com flor e use o prato normalmente. Cuide sempre da flor.

Leia Também

5) Ferva 1 litro de água, 3 sementes de girassol, 3 de coentro e 1 punhado de erva-doce. Mexa a mistura, dizendo: “A minha vida muda agora, em nome da Grande Mãe. Nessa poção está a energia da natureza, que dissipa todo o mal e traz boa sorte”. Desligue o fogo. Espere amornar, coe e derrame no seu corpo, do pescoço para baixo. Jogue os restos no lixo.