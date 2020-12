Reprodução: Alto Astral Simpatias para ganhar dinheiro: use as moedas para atrair mais grana

Sabemos que grana não cai do céu, portanto, é fundamental ter disposição e sabedoria para conquistar e administrar as finanças. Mas é sempre bom contar com uma ajudinha mística, certo? Pensando nisso, separamos algumas simpatias para ganhar dinheiro poderosas, utilizando moedas, que podem te auxiliar. Confira!

4 simpatias para ganhar dinheiro mais rápido

Receber dinheiro que te devem

Escreva o nome do devedor em um papel e coloque em um pote com tampa, junto com uma pitada de açúcar, uma moeda de qualquer valor e água. Tampe-o, reze três Credos e diga: “(nome do devedor), eu te desejo alegria e fartura quando me pagar” . Em seguida, coloque o pote no congelador por sete dias e, depois, jogue tudo no lixo.

Fim das dívidas

Acenda uma vela branca em um pires e coloque uma moeda de baixo valor ao lado. Reze uma Salve Rainha, pedindo o que deseja a Santa Edwiges. Quando a vela terminar de queimar, embrulhe a moeda e o que restou da cera em um pedaço de pano branco. Lave e reutilize o pires novamente. Carregue o patuá sempre com você, na bolsa ou na carteira, pelo tempo que quiser.

Afastar a crise

Em uma noite de lua nova , coloque sete moedas de qualquer valor dentro de um saquinho de pano e feche, dando sete nós com uma fita vermelha. Guarde-o em um local secreto e prometa ao seu santo de devoção que só vai tirá-lo de lá quando conseguir economizar o dinheiro necessário para quitar suas dívidas. Em seguida, reze em voz alta a oração: “Pai, peço que me dê forças para trabalhar para que, assim, eu obtenha o dinheiro necessário para quitar meus débitos” . Quando seu pedido for atendido, deixe o patuá com as moedas em uma igreja próxima da sua casa e reze sete Pai Nossos e sete Ave Marias com muita fé.

Receber aumento

Corte um limão ao meio e esprema as duas partes, deixando apenas o bagaço. Coloque três moedas dentro dele, junte ambas, feche com uma fita adesiva e embale com um pedaço de pano amarelo. Enterre o embrulho em um vaso de comigo-ninguém-pode . Jogue o suco do limão na pia. Cuide da planta com carinho. Sempre que passar por ela, imagine o seu trabalho sendo recompensado. Não se esqueça de lavar bem as mãos depois para evitar reações alérgicas!