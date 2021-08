Redação João Bidu Simpatias e orações para manter ou conseguir emprego

Faltam 4 meses para 2021 acabar, mas ainda não é tarde para atrair as forças divinas e conseguir mais trabalho e dinheiro neste ano. Para te ajudar nessa missão, aposte em uma simpatia para emprego para garantir a abertura dos caminhos que irão te levar até o sucesso financeiro. Por fim, a oração para emprego será o seu amuleto religioso, para livrar o seu coração das aflições e proteger a sua vida financeira de qualquer mal.

Simpatia para emprego

Para não faltar trabalho

Acenda duas velas azuis sobre um pires, oferecendo-as a São Cosme e São Damião. Em seguida, reze um Pai-Nosso e peça ajuda aos Santos para que não lhe falte trabalho nem dinheiro. Assim que as velas acabarem de queimar, jogue os restos no lixo, lave o pires e volte a usá-lo como de costume.

Para manter emprego

Em uma sexta-feira, acenda uma vela verde sobre um pires e escreva em uma folha de papel branco as seguintes palavras: “Meu anjo da guarda, ajude-me a manter o meu emprego e nunca me faltar dinheiro”. Depois, reze um Pai-Nosso e apague a vela. Repita esse ritual por mais seis dias, no mesmo horário e usando o mesmo papel. No último dia, deixe a vela queimar até o final e, em seguida, jogue os restos no lixo. Lave o pires e use-o normalmente. Guarde o papel no seu local de trabalho.

Para garantir emprego e não faltar dinheiro

Pegue uma manga madura e enfie três pregos nela, sendo que, junto com o último prego, você deve prender um pedaço de papel com as seguintes palavras escritas: “Meu emprego vou garantir e dinheiro nunca há de faltar”. Depois, enterre a fruta em um jardim florido, repetindo nove vezes a frase que está no papel. Saia do local sem olhar para trás.

Para conseguir ou proteger emprego

Segure uma medalhinha ou uma imagem de Nossa Senhora com as duas mãos. Então, reze um Pai-Nosso e um Ave-Maria olhando para ela. Depois, coloque-a sobre uma mesa coberta com uma toalha branca e, ao lado, acenda uma vela verde num pires. Peça à Santa que você arrume um emprego ou consiga manter o seu, e para que não lhe falte dinheiro. Quando a vela acabar de queimar, jogue os restos no lixo. Lave o pires, a toalha e use-os normalmente. Use a medalhinha numa corrente ou deixe a imagem no seu quarto.

Para atrair clientes

Se você tem uma loja comercial e está precisando de uma forcinha, pegue um papel verde e escreva nele o seu pedido. Guarde o papel e um trevo-de-quatro-folhas dentro de um envelope também verde. Leve para o seu trabalho e guarde em um lugar escondido. Todos os dias pela manhã, pegue o envelope nas mãos e esfregue bem, enquanto se concentra no seu pedido.

Para conseguir emprego

O planeta Júpiter representa o planeta do dinheiro, da multiplicação e da fartura. Escreva sete vezes a palavra Júpiter em um pedaço de papel, uma embaixo da outra. Dobre o papel e amarre com uma linha azul. Deixe esse papelzinho, no dia seguinte, aos pés de um santo de sua devoção. Faça seu pedido e saia do local sem olhar para trás. Não conte sobre a simpatia para ninguém.

Para arrumar uma atividade

Em uma tarde de sexta-feira, acenda uma vela marrom sobre um pires e deixe queimar até a metade. Na segunda-feira, procure emprego – pode ser pela internet – com a metade da vela no bolso esquerdo ou na bolsa. Após arrumar o serviço, acenda a vela e ofereça a São José , com um Pai-Nosso. As sobras, enterre perto de um pé de arruda. O pires pode ser reutilizado normalmente depois de lavado.

Oração para emprego

Oração a São Jorge para garantir um emprego novo

” São Jorge , cavaleiro corajoso, intrépido e vencedor; abre os meus caminhos, ajuda-me a conseguir um bom emprego; faze com que eu seja bem quisto por todos: superiores, colegas e subordinados; que a paz, o amor e a harmonia estejam sempre presentes no meu coração, no meu lar e no meu serviço; vela por mim e pelos meus, protegendo-nos sempre, abrindo e iluminando os nossos caminhos, ajudando-nos também a transmitirmos paz, amor e harmonia a todos os que nos cercam. Amém.”

Súplica a Nossa Senhora do Trabalho

“Gloriosa, compassiva e amiga, senhora do trabalho, sabendo de vossa generosidade e fé incondicional, venho até vós, no amor de Cristo, suplicar-lhe, primeiramente, o perdão pelos meus pecados, pois quero estar mais próximo de vós, para ser merecedor de alcançar a minha graça (faça o pedido). O emprego que necessito é muito importante para a minha sobrevivência, pois meus filhos chegam a passar fome. Sou pobre, mas não quero roubar para sustentá-los, mas sim alcançar de vós, minha santa, o direito a essa bênção. Eu lhe suplico, Nossa Senhora do Trabalho, rogai por mim e por todos aqueles que estiverem na mesma situação que eu.”

Para conseguir um emprego

“Deus, nosso pai, me dirijo a vós para procurar vossa divina ajuda e conseguir orientação para que eu encontre um emprego adequado. Eu preciso de vossa sabedoria para guiar meus passos ao longo do caminho certo e para me levar a encontrar boas coisas a dizer e fazer nesta missão. Gostaria de usar os dons e talentos que vós me destes, mas eu preciso de uma oportunidade para fazê-lo em um emprego remunerado. Não me abandone, querido pai, nesta pesquisa e, sim, conceda-me esse favor para que eu volte a vós com louvor e agradecimento pela sua graciosa assistência. Confio que alcançarei meu desejo através de Cristo, nosso senhor. Amém.”

Salmo 39 – Para ter sucesso em concursos públicos, vestibulares ou seleção para emprego

“Eu disse: Guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua; guardarei a boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei mudo; calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esquentou-se-me o coração dentro de mim; enquanto eu meditava se acendeu um fogo; então falei com a minha língua: Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos; o tempo da minha vida é como nada diante de ti; na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade (Selá). Na verdade, todo homem anda numa vã aparência; na verdade, em vão se inquietam; amontoam riquezas, e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões; não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci; não abro a minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga; estou desfalecida pelo golpe da tua mão. Quando castigas o homem, com repreensões por causa da iniquidade, fazes com que a sua beleza se consuma como a traça; assim todo homem é vaidade (Selá). Ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor; não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou um estrangeiro contigo e peregrino, como todos os meus pais. Poupa-me, até que tome alento, antes que me vá, e não seja mais.”

