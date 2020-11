Redação João Bidu Simpatias e Benzeduras para afastar quebranto

Todo mundo tem uma força interna, um tipo de magnetismo que tem o poder de lançar vibrações positivas e negativas sobre pessoas, animais, plantas ou até mesmo objetos. Muitas vezes, quem libera essas energias não faz de propósito, mas mesmo assim pode afetar os outros! Portanto, o melhor a fazer é se proteger do famoso quebranto. Se você anda sentindo fraqueza, cansaço, dores e boceja muito, pode ter quebranto nesse corpo! Para mandar ele bem longe, você pode tentar rezas, entrar em contato com a sua fé e equilibrar suas energias.

Caso esteja muito derrubada(o) e sentir que a coisa está pesada, procure um(a) benzedeiro(a), que vai saber o que fazer para afastar esse mal. Mas se não conhecer ninguém com esse poder de cura, não se desespere! Há outras formas de deixar o corpo fechado. Para descobrir se você está com mau-olhado, ponha um pouco de azeite numa taça, molhe um dedo nesse azeite e deixe cair cinco gotas em um prato com água. Se esse azeite se espalhar, existe quebranto em você.

“Estou com quebranto, e agora?”

Por mais que seja muito comum, se proteger de mau-olhado também é fácil. Você pode carregar sempre com você um bom amuleto, como o olho grego, o alho, a figa, a meia-lua, o elefante e, até mesmo, uma fita vermelha, amarrada na bolsa, na carteira ou no punho. Outro jeito de se defender é ser discreta(o). Abaixe a bola e tente não dar bandeira sobre coisas boas que acontecem na sua vida, mesmo com pessoas de confiança. Assim, vai evitar olhares invejosos. Além do mal-estar no corpo, o quebranto também pode causar tretas, fim de romances e fazer com que suas coisas, especialmente as de valor, se quebre ou danifique.

Benzeduras poderosas para afastar quebranto

1) Tire o mal do seu corpo

“Deus te remiu, Deus te criou, Deus te livre, de quem mal para ti olhou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Virgem do pranto, tirai este quebranto.” (Repita três vezes)

2) Livre-se do mau-olhado

“Tens quebranto e mau-olhado. Com dois te puseram, com três te tiro; Eu, com os poderes de Deus e da Virgem Maria”.

3) Tirar quebranto do corpo

“Nossa Senhora defumou o seu amado Filho para bem cheirar, eu também defumo (meu querido – a pessoa em causa) para que todos os males se curem e o bem entrar. Deus encante quem te encantou, dentro deste corpo este mal entrou, assim como o sol nasce na terra e se põe no mar que todos estes males para lá vão passar”.

+ Inscreva-se no Clube João Bidu e receba conteúdo exclusivo! Basta baixar o app do Telegram no seu celular e entrar neste L ink !

Simpatias contra o quebranto

1) Para afastar o olho gordo do casamento

Coloque um porta-retratos com uma foto do casamento de vocês no quarto e, toda noite, antes de dormir, observe a foto e pense em bons momentos de vocês. Depois, peça ao seu par que faça uma oração junto com você e façam o sinal da cruz.

2) Tirar o mau-olhado dos filhos

Lave bem as mãos, pingue três gotas de água benta nelas e esfregue-as bastante. Coloque a sua mão direita sobre a cabeça da criança e diga: “Pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo e pela força maternal da Mãe santíssima, abençoo esta criança e livro-a das más energias e de toda a influência negativa. Amém”. Reze, em seguida, o Salmo 91.

3) Sai pra lá, falta de sorte!

Numa sexta-feira, coloque três dentes de alho em seu bolso esquerdo. Todas as semanas renove o alho e deixe os antigos em uma encruzilhada em forma de “T”.

LEIA TAMBÉM: