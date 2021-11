Redação João Bidu Simpatias com travesseiro: 7 rituais para realizar seus desejos

Algumas simpatias precisam de elementos místicos que, por vezes, não temos em casa. Porém, é possível realizar rituais poderosos com itens do cotidiano, como os travesseiros!

Com eles, você pode conquistar um novo amor, atrair prosperidade , mandar embora o ciúmes e a insônia e, assim, atingir seus desejos e ter mais qualidade de vida. Por isso, não deixe de conferir e fazer as simpatias com travesseiro e tenha fé nos resultados!

Simpatias com travesseiro

Conquistar alguém

Escreva sete vezes em um papel o nome da pessoa que você quer conquistar. Repita esse ritual durante sete dias, cada vez com um papel diferente.

Todos os dias, guarde a folha embaixo do seu travesseiro, sem dobrar. No oitavo dia, assim que acordar, deixe os papéis embaixo de um pires e acenda uma vela branca sobre ele, com cuidado para não se queimar.

Depois, pegue as sobras da vela, os papéis e embrulhe em um papel de pão. Jogue tudo em uma lixeira perto da sua casa. Lave o pires e volte a usá-lo normalmente.

Receber pedido de casamento

Compre dois pequenos elefantes brancos de decoração. Em um prato azul, acenda uma vela de sete dias e coloque os elefantes em volta dela. Reze um Salve-Rainha, sete Pai-Nossos e faça seu pedido à Lua.

Durma com os dois elefantes embaixo do travesseiro por sete noites. No oitavo dia, deixe um elefante em um altar . O outro, passe a carregar com você, em sua carteira ou bolsa. Jogue os restos da vela no lixo e volte a usar o prato normalmente.

Fazer com que a pessoa tenha desejo por você

Em uma sexta-feira à noite, coloque a fotografia de seu amor debaixo do seu travesseiro junto com três dentes de alho e um pedaço de fita vermelha.

Quando acordar, enterre os dentes de alho junto à porta de sua casa – também pode ser em um vasinho próximo da porta – e dê três nós na fita. Depois, guarde a fotografia e a fita entre as suas roupas íntimas.

Acabar com ciúmes

Pegue um objeto do seu par e coloque embaixo do seu travesseiro. Deixe durante três noites. Na manhã do quarto dia, segure o objeto na mão direita e repita três vezes: “(nome do seu amor), São Manso te amanse como um manso cordeiro”.

Reze um Pai-Nosso e uma Ave-Maria. Devolva o objeto para seu par. Você nunca pode contar a ninguém sobre a simpatia.

Conseguir comprar uma casa

Em uma noite qualquer, utilize um acessório vermelho, reze um Pai-Nosso e ofereça a São Pedro. Feito isso, enrole uma chave que não tenha mais utilidade em um papel vermelho e deixe embaixo do seu travesseiro por uma noite inteira.

Antes de dormir, faça seu pedido ao santo e, em seguida, diga: “São Pedro, sou leal seguidor(a). Se eu merecer o que pedi, ajude-me a conseguir”. Depois, enterre o embrulho em um vaso de comigo-ninguém-pode. O acessório vermelho que você usou só pode ser usado novamente após sete dias.

Ter mais dinheiro e prosperidade

Pegue seu travesseiro e abra uma pequena fenda – pode ser dentro da fronha. Coloque dentro dele, uma moedinha de qualquer valor, sete pétalas de rosa amarela e um pedaço de canela em pau.

Em seguida, costure a fenda do travesseiro e durma normalmente com ele. Todas as noites, antes de dormir, reze para que a fartura e a prosperidade estejam sempre com você.

Adeus para insônia

Dentro de um saquinho de tecido branco, coloque dez folhas de manga, dez folhas de manjericão e dez folhas de eucalipto. Feche com linha branca.

Antes de dormir, deixe o saquinho próximo ao seu travesseiro e durma com ele, até o dia em que você conseguir adormecer tranquilamente. Quando isso acontecer, jogue tudo no lixo e não deixe ninguém encostar a cabeça nesse saquinho.

