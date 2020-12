Simpatias com rosas para realizar os desejos do coração

Ana Melo – Simpatias com rosas para realizar os desejos do corao

Nem sempre a rosa foi conhecida por sua fama de flor do romance. Por muito tempo, a rosa era considerada como símbolo de segredo ou silêncio, simbologia usada na mitologia grega e na região da europa, na Idade Média. Hoje, a rosa é umas das flores que carrega diversas simbologias que foram construídas com tempo, principalmente, como uma ferramenta mística, muito ligada à magia.

O uso da rosa em simpatias e rituais pode variar conforme a sua cor, mas elas podem ser usadas para além de intenções de atrair amor, como também para proteção e dinheiro. Essa flor está ligada diretamente às emoções, possibilitando trabalhar bem com as questões do coração. Devido a isso, separamos algumas simpatias com rosas para você realizar o que o seu coração mais deseja no momento.

SIMPATIA PARA ATRAIR DINHEIRO

Retire uma pétala de uma rosa amarela e guarde dentro da sua carteira. Ferva o que sobrar da flor em um litro de água. Coe, espere esfriar e, depois do seu banho diário, despeje a água da flor no seu corpo, do pescoço para baixo. Não enxague e espere seu corpo secar naturalmente. Em seguida, reze o Salmo 39, enrole a pétala da carteira com uma nota de dinheiro de qualquer valor e dê a quem necessite mais do que você. Jogue as sobras do banho em um vaso com flores e cuide da planta com carinho.

SIMPATIA PARA TER SUCESSO NAS APOSTAS

Compre um perfume que você goste muito, pingue 7 gotas dele em 1 vidro transparente, de preferência que tenha a boca larga. Junte 3 rosas brancas, 3 rosas vermelhas e 3 punhadinhos de arruda. Lave as mãos, tampe o vidro e deixe-o no sereno por 3 noites seguidas. No quarto dia, pegue o vidro, faça as suas apostas e com o dedo polegar, toque no preparado e passe por cima da máquina de jogos em forma de cruz, como se estivesse benzendo os números que vai jogar. Conserve o preparado na geladeira e todas as vezes em que for apostar em alguma loteria, faça o mesmo ritual. Pode refazer esta simpatia, sempre lavando as mãos após o contato com o preparado.

SIMPATIA PARA RECEBER PROTEÇÃO

Junte três rosas brancas em uma vasilha com um litro de água fervente. Deixe em infusão por alguns minutos. Quando for tomar banho, jogue esta mistura, já fria, do pescoço para baixo. Então, acenda uma vela branca em um pires, dentro do banheiro, e faça uma oração ao seu anjo da guarda. Este banho deve ser feito na segunda-feira, na quinta-feira e no sábado.

SIMPATIA PARA ACABAR COM CONFLITO NA RELAÇÃO

Consiga duas velas, que tenham forma humana (uma de homem e uma de mulher). Na vela masculina, escreva o nome de quem ama. Na feminina, seu nome. Fixe as velas uma de frete para a outra em um prato e regue-as com mel. Salpique açúcar mascavo e arrume em volta das velas: pétalas de uma rosa cor-de-rosa e sete incensos de rosas. Acenda os incensos e as velas e fale 21 vezes: “Eu te amo, tu me amas, nada vai atrapalhar esse amor. Sou sua vida, és minha vida, vivamos, portanto, cercados de paz, amor, felicidade e harmonia”. Deixe as velas queimarem em local seguro. O que restar, exceto o prato, deve ser levado a um local onde haja árvores bonitas. Esta magia pode voltar a ser feita a cada seis meses, sempre na Lua Crescente. Lave e use o prato como de costume.

SIMPATIA PARA ATRAIR OS OLHARES PARA VOCÊ

Compre um perfume que você goste muito! Numa sexta-feira de Lua Crescente pegue o perfume e coloque em um prato raso com um pouco de água no fundo. Em volta coloque sete pétalas de rosas vermelhas, um pouco de açúcar e salpique com canela em pó. Abra o perfume e ao lado, acenda uma vela vermelha num pires oferecendo às poderosas ciganas sedutoras. Faça seus pedidos. Deixe assim a noite toda. Deixe a vela num lugar seguro. No dia seguinte, pode retirar o perfume e usá-lo. O que ficar no prato, coloque em um saco de lixo e deixe numa esquina onde possa ser recolhido. O prato pode ser usado normalmente depois.

SIMPATIA PARA CONQUISTAR ALGUÉM DIFÍCIL

Em um dia de Lua Crescente, coloque as pétalas de sete rosas brancas na água quente e espere amornar. Depois, despeje-a do pescoço para baixo e deixe secar naturalmente. Recolha as pétalas do chão e coloque-as em uma vasilha junto com um papelzinho com o nome da pessoa que deseja conquistar. Acenda uma vela branca sobre um prato e deixe-a queimar até o fim. Depois, jogue as pétalas, o papel e os restos da vela em uma lixeira. Lave o prato e volte a usar como de costume.

SIMPATIA PARA AUMENTAR SEU LADO SENSUAL

Em uma noite de Lua Crescente, ferva um litro de água. Acrescente sete pétalas de rosas cor-de-rosa, sete pétalas de rosas vermelhas, sete gotas de perfume suave, sete gotas de alfazema e sete colheres (café) de algum perfume masculino. Escolha uma calcinha sua e uma cueca e mergulhe na mistura. Retire, deixe a água esfriar e jogue no seu corpo, do pescoço para baixo. Recolha as pétalas e jogue no lixo. Deixe as peças secarem, vista a calcinha e guarde a cueca na sua gaveta de roupas íntimas, pelo tempo que achar necessário.

SIMPATIA PARA SE SENTIR MAIS BONITA

Em um dia de Lua Cheia, coloque as pétalas de três rosas brancas e três rosas cor-de-rosa dentro de uma tigela branca. Cubra tudo com água morna, segure a tigela e diga: “Deus te salve, Lua Cheia. És tão bonita. Jogue um pouco da tua luz, teu brilho e tua beleza nesta água de rosas”. Cubra a tigela e deixe-a no sereno durante uma noite. Na manhã seguinte, despeje o líquido no seu corpo, do pescoço para baixo. À noite, use uma roupa cor-de-rosa para dormir. Jogue as pétalas no lixo e volte a utilizar a tigela normalmente.

SIMPATIA PARA SE SENTIR SEMPRE JOVEM

Pegue um vasinho e plante nele uma muda de rosas de qualquer cor. Toda vez que for regá-la, peça para o seu santo de devoção que lhe dê uma aparência sempre jovem e saudável, assim como as pétalas das rosas.