Larissa Silva Simpatias com pipoca para ter sorte com dinheiro

Quando o assunto é assistir filmes, a pipoca é uma companheira mais que bem-vinda, não é? Essa delícia combina com as horas de diversão e é tão versátil que também pode ser usada para fazer simpatias.

As simpatias com pipoca são úteis para atrair dinheiro e ter mais sorte . Aproveite o poder desse alimento para melhorar a sua vida financeira!

Simpatia para atrair dinheiro

Estenda uma toalha roxa sobre a mesa. Dentro de um pote de barro, coloque um pouco de pipoca estourada em azeite de dendê, espalhe um pouco de mel por cima delas e enfeite tudo com lírios. Deixe o arranjo no centro da toalha e, fora dela, acenda sete velas roxas, cada uma em um pires, com cuidado para não se machucar. Enquanto elas queimam, faça uma prece a Nanã e mencione o que deseja. Depois, enterre a cera que sobrou em um vaso. Jogue a pipoca e as flores no lixo e use os outros objetos como de costume.

Ter sorte com dinheiro

Coloque um pouco de feijão-preto cru no centro de um prato de barro. Em volta dele, espalhe pipoca já estourada (sem sal), sete búzios e sete palhas de milho, de modo que formem um arranjo bem bonito. Deixe o prato perto de uma planta e, ao lado, coloque um copo d’água. Faça seus pedidos a Omulu e, depois, jogue no lixo o que usou neste ritual.

Simpatia do milho para ganhar dinheiro

Coloque uma vela branca no centro de um pires. Ao redor da vela e dentro do pires, espalhe sete grãos de milho de pipoca. Acenda a vela e, em seguida, reze uma Ave Maria e um Pai Nosso. Peça que sua vida financeira mude e que você consiga ganhar dinheiro. Mentalize que você está realizando o seu pedido e pense nas boas coisas que você fará com esse dinheiro. Quando terminar a oração, pegue um milho e enterre-o em um vaso com plantas bem cuidadas ou no quintal. Ao longo da semana, você precisa enterrar um milho por dia, então, essa simpatia deve ser feita durante sete dias. Após enterrar o último grão, espere pela realização do seu pedido.

