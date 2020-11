Reprodução: Alto Astral Simpatias com incenso: rituais para atrair boas energias e melhorar a vida

Além do aroma relaxante, esse palitinho pode ser seu grande aliado na busca por conquistas importantes na sua vida. Existem poderosas simpatias com incenso para atrair vibes elevadas e energias positivas nas mais diversas áreas. Escolha a sua e ritualize!

Confira 4 simpatias poderosas com incenso

Acabar com os vícios

Foto: Pixabay

Fique na porta de entrada da sua casa e fale: “Que saia o vício do meu corpo e fique somente o bem”. Acenda, em seguida, um incenso de mirra e deixe queimar por inteiro. Enquanto isso, peça para Nossa Senhora de Lourdes que te ajude a se livrar dos vícios. Depois, sopre as cinzas para o alto em agradecimento. Por fim, reze um Pai Nosso.

Encerrar as brigas

Foto: Pixabay

Em quatro litros de água fervente, coloque cinco gotas de essência de alecrim, algumas pétalas de girassol e um punhado de sal grosso. Deixe a mistura esfriar, acenda um incenso de mirra no banheiro e, enquanto ele queima, despeje o preparado do seu pescoço para baixo. Mentalize que esse banho é capaz de tirar de você qualquer tipo de influência negativa. Depois, recolha as cinzas do incenso e sopre ao vento. Jogue os restos do banho no lixo.

Conseguir um aumento salarial

Foto: Pixabay

Compre um terço de madeira e peça um padre para benzê-lo. Assim que chegar em casa, acenda um incenso que goste muito e passe a fumaça dele em volta do terço, dizendo: “Santo Rosário, objeto Divino e cheio de poder que está entre as mãos de Nossa Senhora, ilumina meu caminho e permita que meu salário cresça” . Faça um embrulho bem bonito e dê o objeto de presente ao seu chefe .

Manter o amor em alta

Foto: Pixabay

Acenda um incenso de sândalo e chame os seus anjos protetores para te ajudar a solucionar o problema que está enfrentando no romance . Faça isso minutos antes de receber a visita da pessoa amada. Para que o clima fique ainda mais aconchegante, espalhe alguns vasos de flores pela casa. Assim que elas murcharem, junte todas e jogue em uma lixeira. Não deixe que ninguém fique sabendo do ritual!