Ana Melo Simpatias com camomila para tranquilizar a vida

A camomila é uma planta medicinal com propriedades antibacteriana, cicatrizante e calmante, com ela é possível fazer simpatias adoçantes, atrair dinheiro e dormir bem.

A camomila é uma das ervas fitoterápicas, ou seja, essa planta e suas flores são consideradas medicinais, ela faz efeito tanto no sistema digestivo quanto o sistema nervoso.

O chá de camomila é ótimo para aliviar a má digestão e a cólica menstrual, além disso, é a melhor opção de chá para tomar de noite depois das 18hrs, pois ela relaxa o corpo, nos deixa tranquilos e ajuda a ter um boa noite de sono. O chá de camomila morno pode ser usado com uma algodão na pele irritada e acneica para ajudar a diminuir a irritação e acelerar a cicatrização já que a erva considerada antibacteriana. Sabendo das propriedades maravilhosas dessa erva, separamos 3 simpatias simples de fazer com as flores da camomila!

Simpatias com Camomila:

Simpatia para adoçar o parceiro (a)

Ferva um pouco de água com a camomila e deixe o recipiente fechado por cerca de 2 horas. Depois coloque uma colher de mel e um papel com nome do seu amor escrito à lápis dentro do copo, acenda uma vela branca e peça para que a pessoa tenha mais calma, abra seu coração e esteja aberto a negociações.

Simpatia para sair do aperto financeiro

Pegue algumas flores de camomilas secas e coloque em um papel dobrado com algumas moedas de valor baixo, depois ponha-o dentro da sua carteira ou dentro de algum cofre ou local que tenha dinheiro. Feito isso, reze 1 Pai Nosso e ore para Santo Expedito:

“Querido Santo Expedito das causas urgentes e justas

Interceda por mim junto ao Nosso Senhor Jesus,

Me socorre nesta hora de aflição e desespero.

Vós que é o Santo Guerreiro

Que sai em defesa dos aflitos e dos desesperados,

Me defenda e me proteja!

Me ajude,

Dai-me força, coragem e serenidade.

Atenda meu pedido urgente

Me traga dinheiro e prosperidade

Para eu viver,

Para eu comprar o pão de cada dia,

Para eu conseguir as coisas que preciso

Para ter uma vida feliz.”

Simpatia para dormir bem

Coloque o alecrim e a camomila dentro de um saquinho e amarre-o com barbante ou linha de cor clara. Sinta o cheiro das ervas três vezes antes de ir dormir, em seguida, coloque o saquinho debaixo de seu travesseiro, depois disso, ore 1 Pai Nosso e a oração para seu anjo da guardião. Faça isso sempre que achar necessário.

