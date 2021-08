Marcelo de Assis Simony sofre processo nos EUA. Entenda o caso

A cantora Simony está sofrendo um processo na justiça norte-americana que foi aberto por Priscila Goldenberg , uma personal shopper que orienta os clientes em compras feitas nos EUA e Europa e que acusa a artista de não pagar um enxoval de bebê . As informações são da colunista Fábia Oliveira , do jornal O Dia.

Ainda de acordo com a publicação, quando Simony era casada com o engenheiro Patrick Silva e ficou grávida em 2013, ela viajou para a Florida (EUA) e contratou os serviços de Goldenberg durante um período de dois dias. Simony teria usado o cartão da personal para a compra do enxoval, que até hoje não foi pago.

Simony se pronunciou e disse que pagará a dívida de R$ 4.529,45 assim que for possível.