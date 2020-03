Simony presta queixa contra Dudu por importunação sexual

Na última sexta-feira (28), Simony prestou queixa por importunação sexual contra Dudu Camargo, na 4ª Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo. A motivação da artista foi a insistente tentativa do apresentador de tentar beijá-la e de ter passado a mão em seus seios ao vivo no programa “Bastidores do Carnaval”, da RedeTV! . As informações são do Notícias da TV .

Leia também: Simony posa de fio-dental e fala sobre corpo da mulher: “Tem celulite e estria”

arrow-options Reprodução Instagram Simony

O advogado de Simony , Eneas Matos alega que a Polícia Civil deve instaurar inquérito nos próximos dias. “Depois disso, a conclusão será encaminhada ao Ministério Público, que vai decidir se faz ou não a denúncia. A pena prevista pelo crime de importunação sexual é de um a cinco anos de reclusão”, explica.

Leia também: Simony abandona cobertura de Carnaval ao vivo

Além da queixa judicial, o advogado da artista revelou que entrará com uma ação na esfera civil por danos morais. “A honra e a integridade dela foram feridas neste episódio. Caso o juiz aceite o pedido e fixe uma indenização, a Simony já disse que parte do valor será destinada para instituições de defesa das mulheres”, disse.

Leia também: Dudu Camargo assedia cantora Simony ao vivo em transmissão

Procurado pela equipe do NT, Dudu Camargo não se posicionou sobre o assunto. Assista ao momento exato em que o apresentador do SBT passa a mão nos seios de Simony .