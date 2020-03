Simony presta queixa contra Dudu Camargo por importunação sexual

A Record TV segue fazendo mudanças no jornalismo da emissora e uma contratação um tanto quando inesperada foi a do humorista Márvio Lúcio, mais conhecido como Carioca. Segundo o colunista Flávio Ricco, o ex-integrante do “Pânico na TV” fará participações no ” Domingo Espetacular ” e sua estreia acontecerá no próximo domingo (8).

Carioca é o novo contratado da Record TV





Ainda de acordo com o colunista, foi acordado que a princípio Carioca vai aparecer durante a atração fazendo imitações de nomes conhecidos da Record TV , sendo os primeiros: Ronaldo Ésper, Luiz Bacci e Percival de Souza.

O “Domingo Espetacular” possui um formato parecido com o “Fantástico”. A atração dominical da Globo já apostou diversas vezes em quadros de humor. Marcelo Adnet, por exemplo, começou sua trajetória na Globo com um quadro mal sucedido no “Fantástico” e, no passado, Chico Anysio tinha uma coluna fixa de humor no programa.

Carioca pode seguir passos diferentes de Adnet, acabar se destacando e usar isso para conseguir um espaço maior na emissora. Com o fim do “Pânico”, que começou na RedeTV! e encerrou sua trajetória na Band , o humorista chegou a ter uma passagem pela Globo na qual participou do “Central da Copa” e do “Vídeo Show”.