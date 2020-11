Redação Simony lança primeiro EP do novo DVD “Resumo da Felicidade”

A cantora Simony lançou na última sexta-feira (20) o primeiro EP extraído do DVD Resumo da Felicidad e , com registro produzido na cidade de Vinhedo (SP) onde a artista regravou músicas que fizeram parte de sua trajetória no ritmo de samba e algumas canções inéditas. O álbum já está em todas as plataformas digitais pela ONErpm .

O EP conta com as faixas Resumo da Felicidade, Lembranças, Ligando os Fatos , a inédita Lágrima com Beijo e Super Fantástico , a qual Simony é sempre lembrada por seus tempos de Balão Mágico.

“Resumo da Felicidade é um projeto muito importante para mim! Estou feliz e realizada em poder cantar e regravar diversas músicas que tenho tanto carinho em um novo formato, uma nova roupagem. Além, é claro, de contar com a minha nova equipe do escritório GR Shows, que está me apoiando e fazendo este sonho se realizar!” explica a cantora.

A produção musical é assinada por Valmir Borges , mas a edição de vídeo ficou por conta da GR Shows , escritório responsável pela carreira da cantora e outros artistas como Pixote, Belo e Turma do Pagode , a empresa está há 17 anos no mercado artístico e musical.

Confira: