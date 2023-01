Simone Tebet assume Planejamento nesta quinta

Foto: Ricardo Stuckert – 02.01.2022 Ministra Simone Tebet é empossada como Ministra do Planejamento

Nesta quinta-feira (5), Simone Tebet (MDB-MS), assume o Ministério do Planejamento , em Brasília. O termo de posse já foi assinado pela senadora durante o domingo (1º) ao lado dos outros ministros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva . A emedebista, agora, terá a cerimônia de transmissão de cargo, que deve contar com a presença de diversos ministros.

Simone Tebet declarou apoio a Lula durante o segundo turno das eleições de 2022, após ficar em terceiro lugar na disputa. O movimento da emedebista ajudou o petista a derrotar o então presidente Bolsonaro (PL).

Na quarta (4), assumiram as respectivas pastas:

Ana Moser assume o Ministério dos Esportes;

Geraldo Alckmin, vice-presidente, assume o Ministério da Indústria e Comércio Exterior;

Marina Silva assume o Ministério do Meio Ambiente.

Veja quem são os 37 ministros escolhidos por Lula:

Gabinete de Segurança Institucional: general da reserva Marco Edson Gonçalves Dias Secretaria-Geral: Márcio Macêdo (PT) Comunicações: Juscelino Filho (União Brasil) Integração e Desenvolvimento Regional: Waldez Góes (PDT) Educação: Camilo Santana (PT) Minas e Energia: Alexandre Silveira (PSD) Esportes: Ana Moser Transportes: Renan Filho (MDB) Defesa: José Múcio Monteiro Casa Civil: Rui Costa (PT) Justiça: Flávio Dino (PSB) Fazenda: Fernando Haddad (PT) Portos e Aeroportos: Márcio França (PSB) Agricultura: Carlos Fávaro (PSD) Pesca: André de Paula (PSD) Gestão: Esther Dweck Relações Institucionais: Alexandre Padilha (PT) Cidades: Jader Filho (MDB) Advocacia-Geral da União: Jorge Messias Controladoria-Geral da União: Vinícius Marques de Carvalho Turismo: Daniela Carneiro (União Brasil) Previdência Social: Carlos Lupi, presidente do PDT Ciência e Tecnologia: Luciana Santos (PCdoB) Planejamento: Simone Tebet (MDB) Saúde: Nísia Trindade Relações Exteriores: Mauro Vieira Igualdade Racial: Anielle Franco Indústria e Comércio: Geraldo Alckmin (PSB) Povos Indígenas: Sônia Guajajara (PSOL) Mulheres: Cida Gonçalves (PT) Direitos Humanos: Silvio Almeida Cultura: Margareth Menezes Desenvolvimento Social: Wellington Dias (PT) Meio Ambiente e Mudanças Climáticas: Marina Silva (Rede) Trabalho: Luiz Marinho (PT) Desenvolvimento Agrário: Paulo Teixeira (PT) Secretaria de Comunicação Social: Paulo Pimenta (PT)

Fonte: IG Política