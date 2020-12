Simone relata “fogo” na gravidez e diz que está chegando lá mais rápido

Reprodução/Instagram Simone fala sobre libido na gravidez

Simone Mendes, irmã de Simaria, está grávida pela segunda vez . Ela espera uma menina que se chamará Zaya, fruto do casamento cm Kaká Diniz, com quem já tem Henry, de 5 anos. A cantora gravou um vídeo para o YouTube contando alguns detalhes íntimos sobre a gravidez e disse que o relacionamento está bem mais apimentado durante a gestação.

“A mulher grávida fica com um fogo que pá mais rápido. Nessa gravidez eu tenho mais libido no que na outra. Na outra eu não queria nem ver [o marido]”, disse Simone no vídeo. Porém, a cantora falou que não é das grávidas mais fogosas que ela já viu.

“Tem mulher que na gestação fica subindo pelas paredes, eu não sou dessas que fica subindo pelas paredes, tá? Quero deixar bem claro”, disse. Kaká também participou do vídeo e falou que está gostando bastante dessa fase da esposa durante a gravidez. “Na verdade, era bom se ela ficasse grávida uns dois anos porque o negócio tá bom”, brincou.