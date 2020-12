Simone rebate seguidor que pediu calcinha velha de presente: “Cria juízo”

Reprodução/Instagram Simone rebate fã que pediu calcinha usada de presente

Simone, irmã de Simaria, tirou um tempo para conversar com os seguidores do Instagram na madrugada desta sexta-feira (11). A sertaneja, que está grávida pela segunda vez , disse que perdeu o sono durante a madrugada e colocou uma caixa no Stories para conversar com os fãs. Tudo estava correndo normalmente, até que ela recebeu um pedido inusitado.

“Me dá uma calcinha sua”, pediu a pessoa. Simone não perdeu o bom humor, mas deixou bem claro que não vai dar roupas íntimas usadas para ninguém. “Vou te dar vergonha nessa cara véia. Cria juízo, beção. Calçolas véias deixa aqui só para mim”, a cantora respondeu.

A artista também respondeu diversas outras dúvidas dos fãs, principalmente em relação à filha que ela está esperando, que se chamará Zaya. A sertaneja disse que ainda falta um tempo para a menina, mas não decidiu se dará à luz em São Paulo ou em Fortaleza. A menina é fruto do casamento de Simone com Kaká Diniz, com quem ela já tem um filho, Henry.