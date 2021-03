Simone mostra 1º encontro do filho Henry com Zaya e reação encanta fãs

Reprodução YouTube Simone Mendes, Zaya e Henry

Simone Mendes, de 36 anos , atualizou seu canal do YouTube com um vídeo para lá de fofo. A cantora sertaneja, que faz duo com Simaria, mostrou seu filho mais velho, Henry, conhecendo a irmã recém-nascida, Zaya .

No vídeo, Kaká Diniz mostra todo o trajeto do hospital até a escolinha de Henry. Ao pegar Zaya no colo, com apoio de Simone, o menino sorri. O pai, então, brinca: “Gostou da surpresa”, pegunta ele. “Sim!”, responde o menino.

Logo após o momento fofo, Henry protagoniza um momento de humor ao questionar os pais: “Ela tem pé?”. Após rirem, o pé de Zaya é mostrado no vídeo. Zaya nasceu na segunda-feira (22) em uma maternidade dos Estados Unidos. Assista.