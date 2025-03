Simone Mendes renova votos com marido Kaká Diniz em Las Vegas: ‘Terceira vez’

A cantora Simone Mendes, de 40 anos, e Kaká Diniz de 39, realizaram a renovação de seus votos matrimoniais em uma cerimônia íntima na icônica Bliss Wedding Chapel, localizada em Las Vegas, nos Estados Unidos. O evento ocorreu no inicio desta semana, e marcou a terceira vez que o casal celebra sua união neste local especial.

A cerimônia foi organizada pela mesma empresa que supervisionou suas renovações anteriores, realizadas em 2016 e 2020, sempre na mesma capela. Os dois são pais de Henry, de 10 anos, e Zaya, de 4. A passagem pelo famoso destino turístico foi uma oportunidade para reafirmar os laços familiares e amorosos entre eles.

Além da celebração pessoal, Simone também atravessa um momento significativo em sua carreira musical. Recentemente, a artista conquistou o primeiro lugar nas paradas de rádio do Brasil com o sucesso “Me Ame ou Me Largue”, que faz parte de seu novo álbum “Contando Sua História Vol. 2”. A canção já se destacava nas plataformas digitais e agora se consolidou como um dos hits mais tocados do país. Confira os cliques do casamento abaixo: