Simone Mendes ganha galinha durante show e diverte publico: ‘Ô mamãe’

Clima quente | Casal é flagrado no maior amasso em frente a praia; vídeo

Um casal foi flagrado em um clima quente no bairro da Ribeira, em Salvador. Em imagens enviadas, é possível ver os pombinhos no maior amasso à beira da praia. O vídeo mostra que o casal não estava preocupado se alguém passava ou deixava de passar pelo local, eles só queriam saber de se amar. A cena foi gravada na noite do último domingo (18). Veja também: VÍDEO | Casal é flagrado ‘macetando’ no meio do mato durante Arraiá TRAIÇÃO |...