Simone Mendes fala sobre o lançamento de sua linha com a Mahogany

Divulgação Simone Mendes fala sobre o lançamento de sua linha de itens de beleza em parceria com a Mahogany

Considerada uma das maiores cantoras de sertanejo do Brasil, Simone Mendes, acaba de anunciar o lançamento de sua linha de produtos em parceria com a Mahogany, marca especializada em produzir e comercializar cosméticos premium. A artista, que lançou seu mais novo álbum no começo 2023, vem crescendo cada vez mais em sua carreira solo, estando atualmente com 2 músicas no top 50 do Spotify Brasil. Com sua fama cada vez maior e músicas que fazem sucesso Brasil afora, Simone aposta agora em uma linha com sua assinatura, composta por fragrância e itens para casa.

Os produtos, desenvolvidos pela empresa de beleza, contaram com o toque e bom gosto da artista em diversas etapas para que ficassem com sua cara, fazendo com que os fãs lembrem dela ao usa-los. A linha conta com difusor de ambiente, sabonete líquido e, a estrela da coleção, uma fragrância corporal. Empolgada com o lançamento, Simone revela em entrevista exclusiva mais detalhes sobre a ideia da linha e seus produtos. Confira:

Você é apaixonada por fragrâncias? Conte um pouco da sua relação em descobrir o mundo da perfumaria.

Eu sou apaixonada por perfumes. Eu acredito que a essência de uma fragrância é marcante, ela marca momentos, pessoas, lugares. E como uma marca registrada em nossa memória de algo que nos transmite um bom momento.

Qual foi a principal inspiração por trás das novidades e como você descreveria a sua própria identidade refletida na coleção?

Minha inspiração e aquela sensação de casa cheirosa, bem arrumada, com um ambiente gostoso de estar. Eu amo ter minha casa e os ambientes dela bem perfumados, me traz leveza, paz.

O que fez da Mahogany a parceira ideal para a criação da linha de produtos assinada por você?

A Mahogany conseguiu captar a essência daquilo que faz parte do meu dia a dia. Cada cheiro que eu sinto na minha casa, que fazem parte da minha vida, e agora todas as pessoas que admiram o meu trabalho e a minha pessoa terão um pedacinho de mim em casa.

Como você vê a sua marca pessoal se alinhando com os valores e a estética da Mahogany?

O alinhamento acontece nos detalhes, eu sou muito caprichosa em tudo que faço. Gosto de tudo muito bem feito, pensando sempre nas pessoas, como elas vão reagir, que tipo de sentimento será gerado nelas. A mahogany desde o começo fez o mesmo, zelou pela qualidade dos produtos e o bem estar das pessoas que irão ter a oportunidade de adquiri-Los.

Como você descreve o estilo dessa linha de produtos? Como a Simone é refletida nestes produtos?

E uma linha de produtos incrível, sofisticado, chique. Os produtos refletem aquilo que eu gosto, minha essência, meu amor por casa, pelo lar.

Quais são as suas expectativas para o lançamento?

Estou muito ansiosa de ver os produtos lançados em breve, tenho certeza que as pessoas irão amar, pois foi feito com muito amor, cada detalhe, cada traço dos produtos, a essência, foi tudo escolhido com muito amor.

O que você diria que torna este lançamento especial e único para você?

E a primeira vez que lanço esse tipo de produto, acho que ele tem um toque especial porque se trata de algo que eu amo muito, essências.

Como você descreve o aroma das essências escolhidas?

Os aromas trazem paz, alegria, ambiente feliz, lugar contagiante.

Como você vê a relação entre a criação deste perfume e a sua trajetória musical? Há alguma conexão especial entre esses dois pontos que você quer ressaltar?

Esse perfume está sendo criado com muito amor, exatamente como me dedico ao meu trabalho. Cada música que marca a vida das pessoas é como a essência de um perfume, deixa registrado pra sempre algo que tem significado para elas.

Como você se sente tendo sua assinatura pessoal indo para além da música?

Essa é minha arte em forma de essência. Tenho certeza que vai registrar algo significativo na vida de vocês. A essência da simone estará estampada em forma de aroma. Vai ser incrível.

Como foi a sua experiência trabalhando com a Mahogany?

Eu amei trabalhar com a mahogany e todo o time deles. Me receberam muito bem, me abraçaram como uma causa deles. Tenho certeza que será um sucesso.

Fonte: Mulher