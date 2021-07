The Music Journal Brazil Simone e Simaria batem recorde do ano com “No Llores Más” ao lado de Sebastián Yatra

A dupla Simone e Simaria se uniu ao cantor colombiano Sebastián Yatra na faixa No Llores Más , o single mais recente das irmãs. E como ele, os artistas bateram o recorde visualizações de seus projetos neste ano, com 8 milhões de acessos em apenas três dias. O registro audiovisual segue entre os Vídeos em Alta do YouTube.

“Meus amores, estamos em êxtase com tamanha repercussão e sucesso dessa nossa nova música. Sempre acreditamos muito na mistura de ritmos e o público sempre abraça, com muito carinho, nossas novidades” , disse Simaria.

Já Simone , complementou: “A música é contagiante, tem uma magia difícil de explicar. Estamos muito felizes com o resultado e, também, em saber que a canção está fazendo muito sucesso em outros países como México, Argentina, Chile, Espanha…”.

O clipe de No Llores Más foi gravado em Cancún , no México, sob a direção de Charlie Nelson.

Atualmente, Simone e Simaria contam com mais de 75 milhões de seguidores em seus perfis no Instagram , além de 10,3 milhões de inscritos em seu canal do YouTube e 5,1 milhões de ouvintes mensais no Spotify.