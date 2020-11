Simone e Simaria anunciam lançamento de “Debaixo do meu telhado”

Redação Lorena Simpson lança novo single em inglês, “Make Me Go” com Yinon Yahel

A cantora Lorena Simpson lançou na última sexta-feira (13) o single em inglês, Make Me Go . A faixa é mais uma parceria com o DJ e produtor Yinon Yahel, que colaborou em um dos maiores hits da carreira da artista, This Moment. Os dois estiveram juntos também na produção Worth The Pain.

Para a terceira parceria, os artistas prometem um som no dance house pop que fala sobre um amor inesquecível, assinado pelo compositor Tal Moshe.

“‘Make Me Go’ é uma música que retrata aquele amor inesquecível e muito presente nas memórias, e aquela pessoa que você não gostaria de ter se despedido!” , explica Lorena.

O single vem acompanhado de um lyric video disponível no canal oficial de Lorena Simpson no YouTube.

Confira: