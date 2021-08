Simone diz que Simaria está bem após separação: “É uma mulher forte”

Reprodução/Instagram Simone conta como Simaria está após a separação

Simone adora tirar um tempo para responder perguntas dos seguidores no Instagram. Nesta sexta-feira (20), enquanto fazia isso, ela contou como Simaria está após a separação .

A cantora terminou o casamento com o empresário Vicente Escrig, com quem tem dois filhos. Simaria foi casada durante 14 anos, mas segundo Simone ela está bem.

“Ela está bem. É uma mulher forte, linda e que merce toda felicidade do mundo”, disse Simone no Stories após ser perguntada sobre a irmã. Além disso, uma pessoa também perguntou o que ela achava do fim do casamento da dupla.”Eu quero é ver ela feliz, é isso que importa para mim”, declarou Simone.