Simone denuncia criminosos que estão usado live antiga para aplicar golpes

Como os fãs da Anitta costumam dizer, deve ser difícil odiar a cantora. Na noite da última quinta-feira (14), a poderosa estreou o programa ” Anitta Dentro da Casinha “, no Multishow , e mostrou a que veio. A artista falou ao vivo com Katy Perry, Maluma e Pabllo Vittar – com quem já teve uma desavença no passado por causa do clipe da música Sua Cara .

Reprodução Anitta comanda o “Dentro da Casinha”, no Multishow





O programa foi feito para entreter durante a quarentena e conta com várias participações virtuais. Animada e sem muito seguir muito um roteiro, Anitta agradou e se tonou um dos assuntos mais comentados do Twitter.

O papo mais inusitado foi com Pabllo Vittar , no qual Anitta comentou sobre os falsos rumores de que ela se candidataria a presidência da República. Entrando na brincadeira, ela chamou a drag queen para ser sua ministra da Cultura, e o “convite” foi aceito.

A RECONCIALIAÇÃO DO POP NÃO ACABOU DE ACONTECER AO VIVO NO MEU CANAL NÃO, NÉ?!??!?! ??? ERA DISSO QUE O BRASIL PRECISAVA!!! @anitta @pabllovittar #AnittaDentroDaCasinha tá ao vivo na TV e no Multishow Play para não-assinantes: https://t.co/OXBltRPhc7 pic.twitter.com/8jE0AB2UJW — Multishow em ? (@multishow) May 15, 2020





A dona da atração ficou em choque quando Katy Perry aceitou sua chamada ao vivo e a conversa entre as duas foi uma grande troca de elogios. A estrela internacional também aproveitou para divulgar seu novo trabalho.

KHLKALASlça AI MEU DEUS, A @KATYPERRY ??? #AnittaDentroDaCasinha tá ao vivo na TV e no Multishow Play para não-assinantes: https://t.co/OXBltRPhc7 pic.twitter.com/WbZUbXEqMZ — Multishow em ? (@multishow) May 15, 2020

A cantora também fez uma chamada com Maluma e demonstrou que tem bastante intimidade com o cantor colombiano.

MALUMA BABY, VOCÊ POR AQUI??? ❤?? pode entrar, meu amor! eu to no CHÃO com essa chamada de vídeo!!! #AnittaDentroDaCasinha tá ao vivo na TV e no Multishow Play para não-assinantes: https://t.co/OXBltRPhc7 @maluma @anitta pic.twitter.com/Xa0TKn3quS — Multishow em ? (@multishow) May 15, 2020

Nas redes sociais, Anitta está recebendo diversos elogios pelo seu desempenho.

PABLLO VITTAR AO VIVO NO PROGRAMA DA ANITTA

MEU PAI DO CÉU EU VOU MORREEEEEEEEEERRR #AnittaDentroDaCasinha pic.twitter.com/rcDP2GLD0j — alisson (em ?) (@alissonsdc) May 15, 2020









“Você comanda o Brasil. (…) Eu te amo. Eu amo tudo o que você têm feito. Você é uma baita inspiração. Você têm feito tudo isso para si mesma, por inteiro. Você é a definição de fodona”, disse Katy Perry para Anitta, durante um ao-vivo com a cantora. #DAISIES pic.twitter.com/MSkPf3quQF — Acesso Anitta (@AcessoAnittaR) May 15, 2020





anitta não tava de brincadeira quando disse que ia levar o funk para o mundo pic.twitter.com/RU0uzlOjsY — Guilherme (@gsnitto) May 15, 2020