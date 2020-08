Simone, da dupla com Simaria, está grávida novamente

Reproduão/Instagram Gabi Lopes fará live com o iG nesta segunda-feira (3)





Gabi Lopes tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e faz sucesso com posts de moda, beleza, comportamento e estilo de vida. A loira também participou do reality show “O Aprendiz” e já atuou em vários trabalhos na TV, entre eles “Malhação”.

Em papo exclusivo com o iG, a artista falou mais sobre sua vida pessoal e sobre seus projetos. Apesar de ter apenas 26 anos, Gabi já tem mais de 17 de carreira. Sobre “Na Mira do Crime”, série que participou na Record, ela conta que essa foi de fato a primeira grande produção que fez. “De chegar num set gigante, de ter dublê, do carro capotar, de ter sequestro, minha personagem entrava em coma…”, contou, dizendo que nunca havia passado por situações tão tensas quanto as de sua personagem.

E, em breve, Gabi poderá ser vista novamente, mas desta vez nas telonas. A atriz interpretará Carol, namorada de Cristian Cravinhos, em “A Menina Que Matou Os Pais”, em longa que conta a história de Suzane Von Richthofen.

Mas, enquanto a quarentena dura, Gabi não está parada e tem dado vida a vários projetos, entre eles o “Quarentenados”. “As coisas estão bem pesadas, eu já tenho discutido temas, trazido informação, eu preciso trazer leveza”, conta a atriz sobre como teve a ideia da série, que foi feita especialmente para o Instagram.