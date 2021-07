The Music Journal Brazil Simaria retorna à sua cidade natal na Bahia: “Foi um começo sofrido”

A cantora Simaria , ao lado dos filhos Giovanna e Pawel e sua mãe Mara , viajaram para a cidade de Uibaí , na Bahia , onde ela nasceu. Após a chegada em Salvador, cidade mais próxima, a cantora pegou estrada e dirigiram por mais de 500km de carro para chegar onde tudo começou.

“A logística é demorada porque é a última cidade, o que justifica não visitarmos com mais frequência os nossos familiares, pois a agenda não permitia e, depois, veio a pandemia. Hoje, com os cuidados que temos, resolvi visitar, depois de cinco anos, e de forma especial”, disse Simaria.

A cantora dividiu esses momentos especiais com os seus fãs, registrando-os através do IGTV publicado nesta quinta-feira (30), atingindo mais de 2 milhões de acessos.

Você viu?

“Tentei mostrar um pouco de tudo o que vivemos neste vídeo! Aliás, eu tinha saudade de tudo! Dos meus parentes, das nossas brincadeiras, da simplicidade do dia a dia, do cheirinho da terra… As principais razões de lembrança que deixavam o meu coração apertado pedindo para voltar. E foi, durante uma semana, que consegui reviver tudo e mostrar ainda para os meus filhos, como tudo começou. Foi significante demais contar a eles, ao lado da minha mãe, que de uma cidade tão simples chegamos onde estamos” , relatou a irmã de Simone.

“É um exemplo de Vida para a Vida, pois até parece mentira ou até mesmo um sonho para mim. Tivemos um começo tão sofrido, mas nunca desistimos dos nossos sonhos e ideais. Voltar, olhar para tudo e simplesmente agradecer sempre a Deus pelo o que conquistamos, por todos os caminhos que seguimos para encontrar uma vida melhor” , concluiu Simaria.

Confira: