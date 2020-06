Simaria posa com look branco diferenciado e esbanja saúde em novo clique

A sertaneja deixou os seguidores babando

Simaria deu o que falar nas redes sociais nesta quarta-feira (10) com uma foto publicada em seus Stories.

Os famosos costumam creditar as lojas que ganham roupas e acessórios e com a cantora não foi diferente. No Instagram, a morena publicou um registro mostrando seu look diferenciado e muitos questionaram se o modelito branco não estava curto demais.

A cantora posou deslumbrante para seus mais de 21 milhões de seguidores da rede social e aproveitou para mostrar que entende tudo quando o assunto é luxo em seus looks.

(*Metropolitana)