Simaria exibe boa forma e brinca com letra de música: “Não chores mais”

Neste domingo (15), Simaria quebrou a internet ao divulgar sua nova música, ‘No Llores Más’, com uma foto que deixou a galera de boca aberta nas redes sociais.

A cantora Simaria surgiu curtindo um dia de praia e levou os fãs à loucura ao posar saindo do mar com um modelo de biquíni pra lá de chamativo, esbanjando sua boa forma e sendo comparada até mesmo com Kim Kardashian nos comentário da publicação, que rendeu quase 800 mil curtidas.

Recentemente, mostramos por aqui que com 24 milhões de seguidores no Instagram, a cantora Simaria, da dupla com Simone, costuma gerar repercussão na web quando o assunto são seus cliques esbanjando boa forma e muita sensualidade.

(*Metropolitana FM)