Simaria está com Covid-19; cantora está confinada e não tem sintomas

Após Camila Pitanga anunciar no último dia 10 que ela e sua filha Anônia haviam descoberto que estavam com malária , na manhã de hoje a atriz publicou que haviam se livrado do vírus. Elas teriam contraído a doença em uma região de Mata Atlântica em São Paulo, onde estavam fazendo o isolamento social.

Instagram/@caiapitanga Atriz agradeceu toda a equipe médica na publicação que fez em seu Instagram





No post, Camila comemora: “Estamos curadas!!! Ontem fizemos a verificação de cura e estamos muito felizes com o novo resultado! Claro que vamos precisar fazer alguns exames periódicos, pq é pouco provável, mas acontece da malária voltar!!!”.

Assim como na publicação em que divulgou o diagnóstico da doença após picos de febre, a atriz voltou a agradecer a equipe médica por quem foi acompanhando e o SUS (Sistema Único de Saúde), pois, segundo ela, parte do tratamento foi feito pela rede pública.

“Meu agradecimento à rede SUS e esse centro de excelência que é o departamento do laboratório da Sucen”, escreveu Pitanga, acompanhado dos nomes de todos os profissionais da foto.