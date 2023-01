Simaria ‘esquece’ roupa íntima em casa e deixa decote da blusa aberto

Sextou naquele clima! Simaria, ex-dupla da cantora Simone Mendes, deixou os fãs do Twitter completamente chocados ao mostrar seu look do dia para curtir a noitada nesta quinta-feira (12), já se preparando para a sexta-feira (13) tão esperada!

A sertaneja caprichou na escolha do look e elegeu um sobretudo nude para curtir o evento de uma forma mais elegante. Na ocasião, Simaria não deixou de sensualizar enquanto posava com um cenário clean em sua foto, evidenciando ainda mais sua boa forma.

“Simaria, me passa o lugar dessa fonte da juventude que você frequenta, por favor”, brincou uma fã da cantora nos comentários da publicação. “A mamãe tá cada dia mais poderosa”, exaltou outro internauta. “Tá linda demais, essa mulher é perfeita”, babou um terceiro, chocado com a beleza de Simaria.

Sensitiva faz previsão de gravidez para Simaria: “Não lute com isso”

Eitaaa! Recentemente, a vidente Lene Sensitiva deu o que falar ao fazer uma previsão inusitada para a cantora Simaria. Em entrevista à Caras, a vidente falou sobre a carreira da cantora e ainda comentou sobre uma possível gravidez que pode acontecer. Será, gente?!

“Falando nisso, a solteira é a Simaria, né?! Hum! Tem um boy maravilhoso chegando aí na vida dela. Segura a barriga, minha filha, se não você vai ficar é grávida. Logo na primeira jogada de bola com o boy, Simaria pode ficar grávida. Não adianta dizer que tem DIU que não segura, não. Não lute com isso. É dessa forma”, garantiu Lene Sensitiva.

A sensitiva ainda garantiu que a dupla sertaneja irá retornar neste ano, mesmo com as duas artistas garantindo que a parceria musical não tem mais retorno: “Quem acredita que acabou? Está bem enganado. Vão retornar, sim! Vai retornar e fará muito sucesso”.

