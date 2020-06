Simaria e marido aparecem seminus em foto nas redes sociais

A cantora Simaria, da dupla sertaneja com Simone, aproveitou o Dia dos Namorados para agitar a internet. A famosa postou uma foto de seminu com o marido, Vicente Escrig, na sexta-feira (12).

No clique ousado, a cantora aparece sem camisa e sutiã, apenas com o cabelo cobrindo os seios. Acompanhada do amado, também sem camisa, Simone esquentou as redes sociais.

Na legenda ela aproveitou para se declarar, “eu sempre vou te amar”, escreveu. A sertaneja e o português são pais duas crianças: Giovanna, de 8 anos, e Pawel, de 5.