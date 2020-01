Simaria deixa seios em evidência para divulgar DVD

Na noite da última quarta-feira (22), Simaria, da dupla com Simone, atualizou sua conta do Instagram com uma série de registros fotográficos. Ostentando pernas torneados e deixando seios em evidência, a sertaneja aproveitou a sensualidade que as fotos atraíram para divulgar seu novo DVD.

arrow-options Reprodução Instagram Simaria

“Vem aí ‘O Bar Das Coleguinhas 2’! Chora mizera”, brincou Simaria na legenda da publicação no Instagram . Algumas famosas ficaram surpresas com o look da cantora e comentaram. “Uau”, disse Maisa. Já Pabllo Vittar usou emojis de fogo, dando a entender que a irmã de Simone estava sensual.

Confira as demais fotografias:

arrow-options Reprodução / Instagram Simaria





arrow-options Reprodução Instagram Simaria