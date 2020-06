Simaria deixa a calça cair e acaba mostrando a cor de sua lingerie

A cantora Simaria, da dupla com Simone, está sempre repercutindo nas redes sociais por conta dos seus looks extravagantes e nesta semana não fez diferente.

Em seu perfil no Instagram, por meio dos Stories, ela posou para um vídeo no espelho com uma calça em um caimento que chamou atenção, até a metade da coxa.

Sua lingerie por baixo, que era da cor amarela, acabou aparecendo completamente, deixando os seguidores enlouquecidos com o que viram.

Essa, porém, não foi a postagem mais ousada que a morena fez nos últimos dias. Na semana passada, em comemoração ao Dia dos Namorados, a morena já havia postado uma foto sem nada na parte de cima.

Ela montou no marido Vicente Escrib enquanto sensualizava e cobriu os seios apenas com os cabelos. Em seguida, escreveu seguinte legenda: “Eu sempre vou te amar”. Na segunda foto, colocou duas figurinhas de fogo.

“Taca fogo”, comentou um internauta. “Eu quero também”, disparou mais um. “Eita amigaaaaaa”, reagiu Eliana. “Hoje a noite vai pegar fogo amiga”, disse outro fã.

“Ave Maria, se caísse mais um pouco fariam um menino aí mesmo”, escreveu outro internauta. Vicente, vale lembrar, é o pai dos dois filhos de Simaria, Giovanna, de 7 anos, e Pawel, de 4.

Confira: