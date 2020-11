Redação Simaria compra franquia de restaurante em luxuoso shopping na Espanha

A cantora Simaria anunciou nesta quarta-feira (18) que comprou a franquia do restaurante NacionSushi , no alto do luxuoso Aqua Shopping Center em Valência na Espanh a. Agora como empreendedora, a artista disse que realizou “um grande sonho” em sua vida.

“É a realização de um grande sonho. Fiz o investimento na cidade do meu marido. Estou muito feliz porque sempre quis investir e ter um estabelecimento. Posso dizer que o espaço é lindo, aconchegante, serve uma comida deliciosa e já está funcionando” , disse Simaria.

A cantora, que tirou uns dias com a família na Espanha , volta ao Brasil para lançar Debaixo do meu telhado , o novo projeto com a sua irmã Simone , que chegará às plataformas digitais pela Universal Music no dia 27 de novembro . No mesmo dia, a faixa ganhará um videoclipe no canal oficial das irmãs no YouTube.