Simaria abaixa com decote aberto e seios quase aparecem no ensaio

Ela tá como!? Simaria, influenciadora digital, musa fitness e modelo, deixou a galera simplesmente enlouquecida na noite da última sexta-feira (31). A sertaneja apostou em um look pra lá de chamativo e com um decote de dar inveja.

+

“Como vocês estão?”, questionou a celebridade na legenda da publicação. Já na foto, Simaria surge com uma roupa mais soltinha ao corpo e, no momento em que abaixa parar registrar o momento, seu volume quase fica à mostra. Atualmente, a ex-dupla de Simone já conta com mais de 28,1 milhões de seguidores no Instagram.

+

“Juro, depois que eu vi essa mulher, eu fiquei apaixonado”, se declarou um fã no campo de comentários. “Mulher, como você consegue ser tão perfeita assim?”, questionou mais um.

Durante entrevista cedida ao portal UOL, Márcia Sensitiva, como de praxe, fez a previsão do ano de algumas celebridades, entre elas, Simone e Simaria…

+

Sobre Simone, Márcia diz: “Ela vai ter que abortar muita coisa da vida dela pra ser feliz esse ano. Acredito eu que até maio ela ganhe mais dinheiro do que ela pensa. Depois, ela tem que se preparar pra fazer uma limpeza na vida dela, de amigos falsos, de gente ruim, enfim. É um ano pra se cuidar”.

Curtiu? Siga o FA NOTÍCIAS no Twitter e Instagram.

Fique bem informado, faça parte do nosso grupo no WhatsApp e Telegram.

Já Simaria, terá sorte no amor e no trabalho: “Eu não sei se ela está com alguém, mas se não estiver, vai ter um grande amor. Se estiver [com alguém], vai ser muito feliz no amor. Tem dinheiro pra ela, tem projeção, tem coisa boa. É um ano maravilhoso”.

(*Metropolitana FM)