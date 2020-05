Silvio Santos tira Mara Maravilha e Lívia Andrade de programa; veja substitutas

Mara Maravilha e Lívia Andrade , que frequentemente trocavam farpas ao vivo no “Fofocalizando”, foram afastadas por Silvio Santos do novo programa “Tricotando” . Segundo o Notícias da TV , o dono do SBT tomou essa atitude por não estar gostando do desempenho das duas apresentadoras e escolheu de última hora Flor Fernandez e a ex-BBB Ana Paula Renault para substituí-las – elas, inclusive, estreiam nesta sexta-feira (15) na atração.

Reprodução Lívia Andrade e Mara Maravilha vão para a geladeira do SBT





Funcionários do alto escalão da emissora teriam falando que Silvio ficou incomodado com o fato de Mara querer aparecer demais e com o fato de Lívia não se destacar desde que perdeu o título de apresentadora principal para Chris Flores .

Desde que assumiu a atração, a ex-apresentadora do “Hoje em Dia” tem agradado, e muito, o patrão. De acordo com o Notícias da TV , Silvio acha Chris preparadíssima para o posto, pois é elegante, passa as notícias com clareza e conduz os debates com tranquilidade. Gabriel Cartolano segue na atração e também foi elogiado pelo dono do Baú.

Essas mudanças não são definitivas e uma nova dança das cadeiras pode acontecer a qualquer momento – algo bem típico de Silvio Santos . Flor já é contratada do SBT , Ana Paula não terá contrato fixo com a emissora por enquanto e Helen Ganzarolli é outro nome cotado para passar pela atração.