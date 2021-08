Silvio Santos está em casa, diz jornalista

Reprodução Silvio Santos saiu da internação

Apesar de infectado com a Covid-19 , Silvio Santos já está em casa. Segundo o jornalista Roberto Cabrini, a esposa do apresentador e dono do SBT, Íris Abravanel, afirmou que ele já deixou o hospital Albert Einstein.

“Graças a Deus ele é muito forte”, disse Íris. O dono do SBT foi internado nesta sexta-feira (13) após contrair Covid-19, com sintomas leves. A internação foi confirmada por filhas do apresentador.

“Nosso pai está clinicamente bem. Daquele jeito que a gente ama…brincando com todos, fazendo piadas, curioso, descontraindo o ambiente. Mas testou positivo para Covid-19 e por conta da idade e necessidade de exames frequentes, os médicos decidiram interná-lo. Logo logo mandaremos boas notícias. Obrigada pelo carinho de sempre, Cintia, Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata”, escreveram no Stories, Silvia e Patrícia Abravanel.