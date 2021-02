Silvio Santos deve R$ 2 milhões de IPTU atrasado por hotel de luxo no Guarujá

Reprodução O hotel de luxo fica à beira mar fica na Praia Pernambuco





A Prefeitura Municipal de Guarujá , na baixada santista, foi à Justiça cobrar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) do apresentador e dono do SBT Silvio Santos .

Segundo processo que corre na Vara de Fazenda Pública no Foro de Guarujá, o apresentador está devendo R$ 2.015.887,34 ao município. A dívida é do período de abril a dezembro de 2020.

O imovel em questão é o hotel à beira mar Sofitel Guarujá Jequitimar, administrado pela empresa Accor, que faz parte do Grupo Sílvio Santos.

Segundo o processo no Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, o apresentador ainda não foi notificado do processo.

O Portal iG tentou contato com a assessoria de imprensa do apresentador, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.