Silvio Santos cancela o “Triturando”, diz colunista

A âncora da CNN estadunidense Brianna Keilar, que comanda o programa “CNN Right Now”, entrevistava Tim Maurtugh, assessor do presidente Donald Trump, quando interrompeu o convidado ao vivo. O entrevistado estava defendendo o uso da hidroxicloroquina para tratar a Covid-19 quando a jornalista falou:

“Você falando sobre a hidroxicloroquina, eu acho que você está fazendo um desserviço para a saúde dos americanos. Você vem aqui e falar sobre como esse é um bom tratamento, quando os médicos falaram ‘não, não é’ e estudos foram cancelados”, a jornalista argumentou.

Entretanto, Tim não aceitou ser contrariado e continuou defendendo o medicamento, afirmando que ele é seguro porque é usado há 65 anos. Nesse momento, a funcionária da CNN teve que interrompê-lo novamente. “É um remédio anti-malária, não para pessoas que estão morrendo”, Brianna rebateu.

“Tim, acho que você está fazendo um desserviço real para os americanos. Eu só quero ser clara para todos, nós falamos com médicos e especialistas, inclusive com especialistas do governo federal. Isso não é algo com o qual você quer brincar, estudos foram cancelados porque a coisa é perigosa”, ela reforçou.

O assessor de Trump continuou defendendo a cloroquina e a jornalista decidiu encerrar a entrevista. “Essa conversa acabou. Eu acho que você está confundindo a situação e não está sendo útil para a saúde de ninguém”, Brianna falou e logo em seguida chamou ao vivo o médico James Phillips, para falar responsavelmente sobre o remédio.

When Trump spox @TimMurtaugh pushes hydroxychloroquine on CNN, @brikeilarcnn responds by saying he’s doing a “real disservice to Americans,” ends the interview, and goes straight to a doctor who says Murtaugh’s comments were “irresponsible and being said for political reasons.” pic.twitter.com/v31SxGI244

— Oliver Darcy (@oliverdarcy) July 21, 2020