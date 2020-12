Silvio Santos aparece sorridente ao lado de Bolsonaro em lançamento de selo

Reprodução/Twitter Silvio Santos recebe homenagem de Jair Bolsonaro

Silvio Santos completou 90 anos no último sábado (12) e, nesta terça-feira (15), Eduardo Bolsonaro postou uma foto do apresentador ao lado de seu pai, Jair Bolsonaro, no Twitter. Na imagem, os dois aparecem sorrindo durante o lançamento do selo em homenagem ao dono do SBT.

“Lançamento do selo alusivo aos 90 anos do maior comunicador do Brasil, Senor Abravanel, também conhecido como Silvio Santos”, escreveu Eduardo Bolsonaro no Twitter. O selo está disponível em qualquer agência do país ou na loja on-line dos Correios — o valor da folha é de R$ 47,80, podendo passar a R$ 36,00 a partir da segunda unidade adquirida.