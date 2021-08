Silicone de Munik Nunes rompe e ex-BBB vai passar por cirurgia

Reprodução/Instagram Munik fala sobre implante mamário





A ex-BBB Munik Nunes vai precisar passar por uma nova cirurgia após descobrir que o implante mamário do seu seio direito sofreu uma ruptura intracapsular.

Em conversa com os seguidores no Instagram, a campeã do BBB 16 contou que está sentindo um incômodo na mama. “Minha mama direita está maior e mais dura que a mama esquerda. Sinto incômodo quando pulo, corro, deito de barriga para baixo, pego Zezé no colo… E aí fui ao médico, ele pediu uma ressonância e bingo. Tive ruptura intracapsular do implante mamário direito”, disse.





A ex-BBB avisou que vai diminuir as próteses nas próximas semanas. “Eu vou precisar trocar (as próteses) porque teve ruptura aí vou aproveitar e diminuir”, concluiu.

Munik também revelou aos fãs que colocou enxerto de gordura na bunda e está fazendo harmonização facial.