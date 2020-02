Silêncio e aplausos: Veja a reação dos passageiros no pouso de avião danificado

arrow-options Quintin Soloviev O avião precisou gastar a gasolina, para ficar mais leve e pousar com segurança, antes de aterrizar

Um avião danificado da companhia Air Canada realizou um pouso forçado com sucesso nesta segunda-feira (3) no Aeroporto Internacional de Barajas, em Madri, capital da Espanha. A aeronave precisou voar por três horas, gastando sua gasolina, antes de aterrizar. Dentro dela, os passageiros estavam silenciosos, aflitos com o que aconteceria no momento do pouso.

Leia também: Presidente do Equador diz que mulheres só reclamam de assédio de homens feios

A aeronave teve seu trem de pouso quebrado, perdendo uma de suas rodas. Segundo o aeroporto, peças quebradas também atingiram o motor esquerdo, o danificando. O avião havia saído de Madri e estava levando 130 passageiros até Toronto, no Canadá. A aeronave chegou a decolar e voar por cerca de uma hora normalmente, mas ao perceber as falhas no trem de pouso, resolveu voltar ao aeroporto espanhol.

Leia também: Homem de cueca é filmado pendurado em janela de prédio; assista

Palmas e assobios de alívio tomaram conta da aeronave quando o avião pouso no Aeroporto Internacional de Barajas tranquilamente por volta das 15h, no horário de Brasília. Assista um vídeo do El País que mostra o interior do avião e a reação dos passageiros durante a aterrizagem:

Aplausos y pitidos de los pasajeros: Así se ha vivido el aterrizaje del avión desde dentro del avión de Air Canada con daños en una rueda y un motor, tras casi cinco horas dando vueltas para aligerarse de combustible https://t.co/3c0ROiWt8n pic.twitter.com/mPvks2OOby — EL PAÍS (@el_pais) February 3, 2020